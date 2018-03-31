الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني تستنكر فشل مجلس الأمن في إدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين "

غزة - استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد", فشل مجلس الأمن الدولي في استصدار بيان يدين الجرائم الإسرائيلية, التي أودت بحياة 16 فلسطينيا, من بين المتظاهرين المشاركين في فعاليات "مسيرة العودة الكبرى", من خلال الاعتراض الأمريكي عليه, والتغيب غير المبرر لأي تمثيل إسرائيلي.

وأشارت "حشد" في بيان صدر عنها اليوم السبت, إلى مواصلة الإدارة الأمريكية توفير الغطاء الدولي لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائمه بحق المدنيين والمتظاهرين الفلسطينيين, في ظل عجز المجتمع الدولي توفير الحماية اللازمة.

وأوضحت, ان جلسة مجلس الأمن الطارئة على مستوى المندوبين جرت في غياب إسرائيلي متعمد, حيث أفشلت الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاق الدولي وإصدار بيان مشترك لإدانة الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين, وذلك عبر اعتراضها عليه, وعلى موعد عقد الجلسة, الذي ادعت أنه يتصادف مع الاحتفالات الإسرائيلية بعيد الفصح اليهودي.

ونبهت "حشد" إلى أن الفشل المستمر والدائم لمجلس الأمن الدولي في صون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني, "استمرارا لحالة العجز التي تحكم مجلس الأمن الدولي, والمجتمع الدولي بأسره تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدت الهيئة على أن " تكرار السلوك الأمريكي تجاه توظيف سلطتها في الاعتراض" الفيتو", وصولا للاعتراض حتى على المواقف المشترك لمجلس الأمن, "يعني استمرار معادلة تسييس القانون الدولي لمصلحة إسرائيل, ويوفر حماية للمجرمين الإسرائيليين, ما يساهم في توسيع مساحة الإفلات من العقاب".

ودعت "حشد" منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية, إلى تكثيف نشاطاتها الهادفة إلى الضغط على حكوماتها من أجل اتخاذ مواقف واضحة تجاه الجرائم الإسرائيلية المتركبة بحق المتظاهرين الفلسطينيين.

وجددت "حشد" مطالبتها للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني, مطالبةً الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه التنكر الإسرائيلي الدائم لمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما حثت "حشد" الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومجلس حقوق الإنسان الدولي, بالعمل "المشترك والفعال" من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية, تتمتع بولاية قانونية تؤهلها لكشف الوقائع كافة المتصلة بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين, يوم أمس, وتقديم توصيات ملزمة للأسرة الدولية, لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين سليما في مسيرة "الكودة الكبرى" للاجئين الفلسطينيين التي نظمت بمناسبة ذكرى يوم الارض.

وكان الاحتلال الإسرائيلي, المنتشر على طول السياج الحدودي, قد تعمد استخدام القوة لمفرطة والمميتة في تعاملها مع المدنيين من الأطفال والشبان والنساء المشاركين في مسيرات العودة السلمية, ما أدى لمقتل 16 فلسطينيا وإصابة ما يقارب من 1416 مواطن من بينهم أطفال ونساء.

والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني هي مؤسسة مستقلة غير ربحية (مقرها غزة) وتهدف إلى أن تكون أحد الاستراتيجيات التمكينية لحماية ودعم حقوق الانسان في فلسطين, ولتعمل على فضح انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ومحاسبته على جرائمه من خلال بناء تحالفات فلسطينية وعربية ودولية.