البرلمان العربي يدين جريمة قتل قوات الاحتلال للمتظاهرين الفلسطينيين العُزل في قطاع غزة

القاهرة - أدان البرلمان العربي بشدة "القمع الوحشي" من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المظاهرات التي نظمت أمس الجمعة في قطاع غزة لإحياء الذكرى الـ 42 ليوم الأرض, مما أسفر عن سقوط 16 شهيدا فلسطينيا و عشرات الجرحى, حسب حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية.

واعتبر رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي في بيان له يوم السبت هذه " الجريمة الوحشية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني" مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء هذه " الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة, وإيقاف هذه الجرائم العدوانية بحق الشعب الفلسطيني".

ولفت الانتباه إلى أن "القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لاتزال مستمرة في سياسة الغطرسة وتحدي المجتمع الدولي, من خلال ممارسات الترهيب والتهجير والقتل والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل, ضاربةً بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية".

وأكد رئيس البرلمان العربي تضامن هيئته الكامل مع الشعب الفلسطيني في سبيل نضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية, داعيا الى واتخاذ الخطوات العملية التي تضع الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها لاسيما مجلس الأمن الدولي أمام مسؤولياته الحقيقية للتصدي لهذه الجرائم الوحشية التي ترتكب يوميًا بحق الشعب الفلسطيني.

يذكر أن آلاف من الفلسطينيين بدأوا أمس الجمعة اليوم الأول من ما اطلق عليه "مسيرة العودة الكبرى", وهي عبارة عن اعتصام مدته شهر على طول السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة مدنهم خلال الحرب العربية- الإسرائيلية في عام 1948.