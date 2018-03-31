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المشاركون في الندوة الدولية السادسة لحق الشعوب في المقاومة يدعون غوتيريش الى الاسراع في تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية

  أدرج يـوم : السبت, 31 آذار/مارس 2018 18:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات

 

الجزائر - دعا المشاركون في الندوة الدولية السادسة لحق  الشعوب في المقاومة, يوم السبت, كل من الامين العام للأمم المتحدة السيد  انطونيو غوتيريش للإسراع في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي اخر  مستعمرة في افريقيا في غضون سنة 2018 والغاء الاحتلال المغربي الغاشم وغير  الشرعي للصحراء وتمكين الشعب من الاستقلال والحرية.

وجاء هذا في عريضة وقع عليها الحقوقيون والمناضلون الدوليون المشاركون في  الندوة الدولية السادسة "لحق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي" التي  اختتمت اشغالها اليوم في الجزائر العاصمة, وجهت الى كل من الامين العام للأمم  المتحدة والرئيس الامريكي دونالد ترامب.

و قال المشاركون للأمين العام الاممي, "باعتبار انك اهم شخص في العالم و تقع  على مسؤوليتك احترام الاعلان العالمي لحقوق الانسان, فانك الامل الاكبر لنا من  اجل وضع حد للاحتلال المغربي الذي يطال اخر مستعمرة في افريقيا لضمان حق الشعب  الصحراوي في تقرير مصيره".

وناشد المشاركون على وجه الخصوص الامين العام الاممي للإسراع  في" تنظيم  استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية في غضون السنة الجارية" مضيفين انه  "في حال الاخفاق في هذا المسعى لا بد من المطالبة والضغط على المغرب من اجل  انهاء احتلاله الغاشم والغير شرعي للصحراء الغربية".

واضافت العريضة انه لا طالما "اعاقت المملكة المغربية الحل العادل والمصف  لقضية الصحراء الغربية" وذلك بالرغم من الجهود المبذولة من قبل منظمة الامم  المتحدة طيلة 27 عاما ومنذ ان وعد الشعب الصحراوي لأول مرة بنيل حريته ما  يقارب نصف القرن.

وعلاوة على ذلك طالب المشاركون ب"سحب اي مساعدات دولية لا سيما تلك التي  تقدمها "بسخاء الولايات المتحدة الامريكية للمملكة المغربية الى ان يتم  الافراج الكامل عن المعتقلين السياسيين المضطهدين في سجون الاحتلال المغربي" .

كما طالب المشاركون ان تكف المملكة المغربية عن عرقلتها لعمل بعثة المينورسو  في الاراضي الصحراوية, وان تكف ايضا عن محاولاتها المتكررة والمتواصلة لنهب  الثروات الطبيعية للصحراء الغربية".

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المشاركون في الندوة الدولية السادسة لحق الشعوب في المقاومة يدعون غوتيريش الى الاسراع في تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية
  أدرج يـوم : السبت, 31 آذار/مارس 2018 18:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

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