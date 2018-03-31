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الصحراء الغربية: مؤسسة ر-ف كينيدي متمسكة بتقرير مصير الشعب الصحراوي

  أدرج يـوم : السبت, 31 آذار/مارس 2018 18:00     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات
الصحراء الغربية: مؤسسة ر-ف كينيدي متمسكة بتقرير مصير الشعب الصحراوي

الجزائر - جدد ممثل المؤسسة الامريكية ر-ف كينيدي لحقوق  الانسان دافيد ماكاين أمس الجمعة بالجزائر العاصمة دعم حق الشعب  الصحراوي في تقرير المصير داعيا المجتمع الدولي الى "التدخل ايجابيا" من أجل  السماح له بالتعبير عن رأيه بحرية.

و في مداخلة له خلال اليوم الثاني و الأخير من الندوة الدولية السادسة  حول حق الشعوب في المقاومة المنظمة بالجزائر العاصمة صرح ماكاين قائلا " أنا  هنا من أجل تبليغ المشاركين في هذه الندوة بدعم مؤسستنا للشعب الصحراوي في  تقرير مصيره".

و في نفس الاطار أكد المسؤول الامريكي أنه "من حق الصحراويين التعبير  عن رأيهم و الحصول على عمل و بكل بساطة العيش في سلام مع أبنائهم ".

و من جهة أخرىي ركز المتدخل على دور المجتمع الدولي الممثل بجميع هيئات  الأمم المتحدة و أليات حقوق الانسان مضيفا أنه "يجب على المجتمع الدولي العكوف على حقوق الشعب الصحراوي و التدخل ايجابيا طبقا للمعاهدات  الدولية و لوائح الامم المتحدة قصد السماح لهذا الشعب بإبداء رأيه".

و اضافة الى الوفود الصحراوية القادمة من مخيمات اللاجئين و الأراضي  الصحراوي المحتلةي فقد شهدت هذه الندوة المخصصة لحق الشعب  الصحراوي في المقاومة حضور مئات المشاركين قدموا من 53 بلدا من افريقيا و  أمريكا اللاتينية و العالم العربي و أوروبا.

و شكلت هذه الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع  الشعب الصحراوي و سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر  فرصة للمطالبة بالتطبيق الفوري للائحة 1514 للأمم المتحدة حول حق الشعوب في  تقرير المصير.

و قد طالب المشاركون بكسر التعتيم الاعلامي الذي يفرضه المحتل المغربي  على السكان الصحراويين بالأراضي المحتلة و من ثمة تشجيع وسائل الاعلام على التوجه الى هذه الاراضي.

و حضر هذا اللقاء ممثلون عن المجتمع المدني و منتخبون وطنيون و محليون و  سياسيون و جامعيون و مثقفون و صحافيون.

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الصحراء الغربية: مؤسسة ر-ف كينيدي متمسكة بتقرير مصير الشعب الصحراوي
  أدرج يـوم : السبت, 31 آذار/مارس 2018 18:00     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

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