الرئيس الصحراوي يؤكد دعمه للمبعوث الشخصي للأمم المتحدة لمواصلة الجهود لاقناع المغرب للعودة لطاولة المفاوضات

لجزائر - أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, الامين العام لجبهة البوليسارية, ابراهيم غالي, يوم السبت دعمه وتشجيعه للسيد هورس كولر, المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة, من أجل مواصلة جهوده لإقناع المملكة المغربية للعودة الى طاولة المفاوضات دون أي شرط مسبق, مبرزا الاستعداد الكامل للطرف الصحراوي لمواصلة هذه المفاوضات لحل النزاع فيالصحراء الغربية.

وعبر الرئيس الصحراوي, الذي نزل ضيفا على القناة الاولى للاذاعة الوطنية, عن أمله في أن "تكلل جهود المبعوث الاممي بالنجاح واقناع المغرب بالعودة الى طاولة المفاوضات لاسيما وأن المغرب هو الطرف المعتدي والمعرقل لقرارات الامم المتحدة".

وطالب السيد غالي في هذا السياق المجتمع الدولي باستعمال كافة الضغوطات لدفع المغرب للاستجابة له واحترام نتائج حرية اختيار الشعب الصحراوي, في إطار استفتاء تقرير المصير, مشيرا الى ان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية "ستكون أول من يحترم نتائج تصويت الشعب الصحراوي" فيما يتعلق باختيار مستقبله.

اقرأ أيضا: الدعوة لمواصلة الجهود لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والتمتع بثرواته الطبيعية

وبشأن نهب المغرب لثروات الشعب الصحراوي, دعا الرئيس الصحرواي المجتمع الدولي للعمل على "ايقاف هذا النهب الممنهج والجشع للثروات الصحراوية من قبل السياسة الاستعمارية المغربية وتمكين الصحراويين من الاستفادة من حقهم حتى لا يبقوا رهينة للمساعدات الانسانية", مشددا على الزامية عدم اقحام الاراضي و المياه الصحراوية في اي اتفاق بين المغرب و الاتحاد الاوروبي, الذي هو, كما أضاف, مطالب ب"الالتزام بالحكم الذي اصدرته المحكمة الاوروبية في هذا المجال".

ولفت الرئيس الصحراوي, في هذا السياق, الانتباه الى ان الحكم الذي اصدرته المحكمة الاوروبية دفع بالعديد من الشركات الى الانسحاب من عملية الصيد في المياه الاقليمية الصحراوية, معبرا عن امله في أن "يستمر هذا الانسحاب وأن تتوقف جميع الشركات الاوروبية عن نهب خيرات الشعب الصحراوي".

ولدى تطرقه الى الوضع الصحي للاسرى الصحراويين داخل سجون الاحتلال المغربي, بعد اضرابهم عن الطعام, أوضح الرئيس الصحراوي ان الحالة الصحية للاسرى الصحراويين "تشكل انشغالا كبير ليس بالنسبة لنا فقط وانما لكل المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان وكذا الرأي العام الدولي", مضيفا ان "الاسرى اعتقلوا تعسفا واصدرت في حقهم أحكاما جائرة منافية لكافة القوانين الدولية".

ودعا الرئيس غالي الامين العام للامم المتحدة للتدخل من اجل انقاذ حياة هؤلاء الاسرى المهددين بالموت جراء المعاملة المنتهجة من قبل ادارة السجون المغربية, حاثا المنظمات الحقوقية الدولية "القيام بحملة لاطلاق سراحهم دون قيد أو شرط".