مناضلون وحقوقيون صحراويون مصممون على الصمود يجددون التمسك بخيار المقاومة السلمية الى غاية الاستقلال

الجزائر- قدم العديد من الحقوقيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان يوم السبت في يوم الثاني والاخير من الندوة الدولية السادسة حول "حق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي" شهادات حية عن حالات انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة وكلهم عزم على مواصلة المسيرة النضالية السلمية الى غاية الاستقلال.

وفي هذا السياق, اكد المناضل الصحراوي علي سالم تامك, القادم من الاراضي الصحراوية المحتلة, ان حقوق الانسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية تعرف "انتهاكات جسيمة" على مرأى ومسمع من الجميع, و هي ترقى الى "جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية", منددا ب"قمع صوت الحق" المطالب باحترام حقوق الشعب الصحراوي الذي يتطلع, في آخر مستعمرة في افريقيا, الى "التمتع بكامل حقوقه مثله مثل كل الشعوب" .

وبعد ان استحضر المناضل الصحراوي نضالات شهداء الواجب الوطني على غرار الشهيد الحسن الوالي وغيرهم ممن دفعوا ضريبة مزدوجة للاحتلال الذي يمارس"أبشع انواع القمع والعنف الممنهج ضد اي مقاومة سلمية مطالبة بالتمتع بأبسط الحقوق التي تخولها القوانين والقانون الدولي الانساني".

كما عرض السيد تامك وضع المعتقلين السياسيين في سجون المحتل المغربي الذي يتفنن في "اغتيال كرامة المعتقلين السياسيين", وما مجموعة اكديم ايزيك الا خير مثال على ذلك, وكل هذا في إطار هجمة انتقامية لتشبثهم بالمقاومة, من جهة, ولمواصلة حملة التضامن التي يبديها احرار العالم التي ما فتئت تتزايد مع هذه الفئة من المعتقلين التي اثارت ردود فعل دولية متضامنة مع حملتهم.

و اكد نفس المناضل أن طبيعة النضال السلمي الذي اختاره الشعب الصحراوي هو "خيار صحراوي" لمواجهة غطرسة المحتل المغربي, واصفا هذا النضال ب"النظيف", قبل ان يشدد على تمسك الشعب الصحراوي بالتمتع بكل ما تضمنه المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان, و هو ما يجتل مكانة مرموقة في مشروع دولة الصحراء الغربية.

واعرب المناضل عن أسفه لدعم دول الاتحاد الاوروبي للدولة المحتلة المغربية واعتبارها "شريكا في مكافحة ما يسمى +الارهاب+ في الوقت الذي يشكل المغرب الفاعل في صناعة الارهاب ويواصل سياسته القمعية الممنهجة ويتعدى في كل مرة عن حقوق الانسان", مما تسبب, كما قال, في "تأخير حل النزاع في الصحراء الغربية و ادى الى وضعية عدم الاستقرار في المنطقة".

وأكد السيد تامك على انه بالرغم من سياسة الفصل الاستعماري التي شتت الشعب الصحراوي, فان "شعبنا تجمعه وحدة عضوية تتمثل في الاهداف والمبادئ, والدليل هو تواجدنا اليوم في هذه الندوة و استمرارنا في النضال", داعيا في الاخير الشركاء الدوليين الى مواصلة تقديم الدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي.

سكينة ادريسي التي عانت هي الاخرى من ويلات الاختطاف ل12 سنة على مرحلتين قدمت شهادتها بغصة لما عانته المرأة الصحراوية في اجزاء الصحراء المحتلة من اعتقالات وانتهاكات متعددة لابسط حقوقهن, حتى وصل الامر بالنسبة للعديد منهن ممن كن يحملن في ارحامهن اجنة الى فقدان فلذات اكبادهن, تحت التعذيب و التعنيف, كونهن رفضهن الاحتلال والذل والاهانة.

وشددت المناضلة الصحراوية على انه بالرغم من كل ما يعانيه الشعب الصحراوي في مخيمات اللاجئين وفي الاراضي المحتلة بفعل جدار الفصل و العار ومن نهب لخيراته الطبيعية, "فإننا نؤكد أن النضال لا زال مستمرا ولن تتراجع ولن تستسلم".

من جانبه, محمد المتوكل, صاحب الاستماتة و المبادئ التي شهرها في وجه المحتل المغربي بالرغم من التعذيب والاضطهاد الممارس ضده, فقد أكد أنه "يبقى الصوت لمن لا صوت لهم وممن لازالوا يرزحون تحت نير الاستعمار الظالم في الاراضي المحتلة والذين تعمل الدولة المستعمرة على إخماد صوتهم بشتى وسائل التعذيب والانتهاكات".

واستطرد قائلا : "اننا نموذج لحقل تجربة من اسوأ التجارب الاستعمارية والتي بصمت بحالها السيئ على ذاكرتنا الجماعية, فقدرنا ان نعيش كشعب محتل لكن شعب مقاوم, واجه شتى انواع التعذيب والاختطاف ايام النزوح الاولى. فلا يكاد اي شبر من تراب الوطن ان يخلو من شاب صحراوي اما انه اختطف او قتل او نزح مع النازحين".

"ان التجربة المريرة التي نعيشها كلفتنا الكثير. فلازال اكثر من 560 مفقود لا يعرف مصيرهم الى اليوم, والاف المعتقلين السياسيين الذين يحملون الى اليوم مرارة وآثار التجربة القاسية في السجون", كما اضاف السيد المتوكل.

وقال في هذا الشان, ان "سلاحنا اليوم هو سلاح الكلمة والاحتجاج لمواجهة دولة تدعي +الديمقراطية+ وتسعى لما تسميه التبوء بمكانة متقدمة في المنطقة في اطار ابادة المدنيين", مؤكدا ان وضعية الشعب الصحراوي تستدعي اليوم ان "نكون محضرين لافتكاك حقوقنا. و نحن نصر على اسماع صوتنا حتى وان لم نكن مقبولين في شريعة الغاب التي تطبقها دولة الاحتلال".

وابرز بالقول: "اننا في الصحراء الغربية محرومون من التعبير ومن رفع هويتنا الوطنية ومن رفع علمنا الوطني", مشددا على انه "لا سبيل للنصر الا بالمقاومة".

أما امباركة بوعلي, فقد اعتبرت, من جهتها, الندوة السادسة لحق الشعوب في المقاومة بادرة خير على النضال الصحراوي, مؤكدة على انه في "الوقت الذي تلجأ فيه المملكة المغربية الى المراوغة و التعنت, فإنها, اكثر من اي وقت مضى, تواصل انتهاكاتها لحقوق الشعب الصحراوي على رأسهم المرأة التي تبقى صامدة وتواجه بصدر عاري القوة الاستعمارية وكلها ايمان بأن +لا استسلام و أن النضال السلمي هو الخيار الوحيد لها".

واكدت السيدة بوعلي ان المراة الصحراوية اليوم "تجابه بقوة سياسة التفقير والتجويع ونشر المخدرات التي دأبت السياسة استعمارية عليه", ودعت بالمناسبة المشاركين في الندوة الى تفعيل توصيات ل"مزيد من التضامن مع القضية الصحراوية التي لا تختزل في شهادات".