الندوة الدولية السادسة حول حق الشعوب في المقاومة: الانتقال من منطق التضامن إلى منطق العمل السياسي

الجزائر - تم خلال يوم الأول للندوة الدولية السادسة حول حق الشعوب في المقاومة التي تعقد بالجزائر العاصمة مناقشة النقاط المتعلقة بكيفية الانتقال من منطق التضامن إلى منطق العمل السياسي و سبل تعزيز المؤسسات الصحراوية لمساعدة الشعب الصحراوي على تحديد استراتيجياته و تمكينه من مواصلة كفاحه من أجل تقرير المصير.

و بهذه المناسبة تطرق رئيس القانونيين الديمقراطيين الايطاليين فابيو مارشيلي الذي حضر احدى جلسات محاكمة معتقلي مجموعة اقديم ايزيك الذين أدينوا من دون دلائل إلى انتهاك كل المعاهدات القانونية من طرف السلطات المغربية.

و أوضح أن الأمر يتعلق بمحاكاة ساخرة للعدالة في انتهاك للقانون الدولي مشيرا إلى ضرورة البحث عن أشكال أخرى للكفاح و اطلاق حملة دولية لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

و من جهته أثار رئيس الجمعية الشيلية و اللاتينو-امريكية لأصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية استيبان سليفا نقطتين تتعلق الأولى بالإمكانيات التي تسمح بالانتقال من التضامن إلى العمل معتبرا أنه من الضروري مواصلة الكفاح من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و استرجاع ثرواته المنهوبة.

أما النقطة الثانية فتتمثل في البحث عن الطريقة الأمثل لضمان ديمومة الدولة الصحراوية مبرزا أهمية العمل من أجل اعداد أجندة للتضامن الدولي في المجال الثقافي و الاقتصادي و السياسي باعتباره منطق ضروري وحيد لمرافقة الشعب الصحراوي.

أما البرلماني البنامي ليوناردو الفونسو كام بنس مسؤول عن العلاقات الدولية للحزب الثوري الديمقراطي فأعرب عن ارتياحه لمجريات اليوم الأول من الندوة الدولية مضيفا أن بناما التي اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في يونيو 1978 ستواصل دعمها للشعب الصحراوي.

و أكد في هذا السياق على ضرورة مساعدة الشعب الصحراوي على تحديد استراتيجياته و مناهجه و وتيرة عمله مهما كان شكل الكفاح الذي يختاره سواء اكان اقتصاديا او سياسيا او دبلوماسيا.

كما تطرق المسؤول إلى فشل مجلس الأمن الأممي في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية بالرغم من مرور 25 سنة من المصادقة على مخطط التسوية. و دعا في هذا الشأم إلى عرض مقترحا على الجمعية العامة الأممية لاستغلال النقاط غير المستغلة على مستوى مجلس الأمن الأممي.

--- البرلمانيون الأوروبيون المستقلون يجتمعون بسراغوسا في غضون أسبوع ---

أعلن البرلماني الإسباني كارميلو باريو رئيس المجموعة الاسبانية للبرلمانات المستقلة المتكونة من 17 برلمانا مستقلا من أوروبا عن عقد ندوة بساراغوسا (شمال-شرق اسبانيا) في غضون أسبوع لتعزيز الأعمال لصالح الشعب الصحراوي الذي ينبغي عليه أن يفتخر بمؤسساته التي ما فتئت تزداد توطيدا.

و يتعلق الأمر أيضا بالبحث عن كيفية فرض احترام الشرعية الدولية من خلال تقديم يد العون لجبهة البوليزاريو.

و أشارمن جهته السيد سالوم سيس رئيس جمعية ديريبا للسلام في إفريقيا إلى أن المجتمع الدولي يتواجد في طريق مسدود منظم و ممنهج موضحا في هذا الصدد "اننا نواجه فشل الهيئات الدولية في حل النزاع الصحراوي بشكل سريع و عادل. و لهذا أطالبكم بمواصلة الكفاح و عدم الاستسلام من أجل حرية الصحراء الغربية".

و دعا إلى ضرورة وضع الهيئات الدولية أمام الأمر الواقع و جعلها تتحمل مسؤولياتها مضيفا أن هذه الندوة من شأنها أن توفر الظروف من أجل نشوء سياسة حقيقية بالنسبة للصحراويين.

أما المتدخل الغيني فحيا كل القوى التي تنادي منذ أكثر من أربعين سنة من أجل حق تقرير المصير الذي أقرته الأمم المتحدة كحق عادل و ثابت.