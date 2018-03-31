عرض شهادات حول أوضاع حقوق الانسان في الأراضي المحتلة

الجزائر - تتواصل يوم السبت بالجزائر العاصمة أشغال الندوة الدولية السادسة حول "حق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي" لليوم الثاني والاخير, بعرض عدد من الشهادات الحية لمناضلين قادمين من الصحراء الغربية لتقديم صورة عن اوضاع حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة .

وسيدلي مناضلون ونشطاء حقوقيون صحراويون قادمون من الأراضي المحتلة على رأسهم أميناتو حيدر, بشهادات حية حول الانتهاكات الهمجية المغربية ضد الصحراويين, وانتهاكات حقوق الإنسان في التعامل مع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية والنهب الهمجي للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية.

وكان المشاركون في اليوم الاول من الندوة الذي عرف مشاركة نحو 100 اجنبي يمثلون 53 دولة, قد تطرقوا الى العديد من المواضيع ذات الصلة باحترام مبدأ تقرير المصير ومسؤولية الأمم المتحدة في نزاع في الصحراء الغربية, خروقات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والقانون الإنساني الدولي ونهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من طرف المغرب وأحكام مجلس قضاء الاتحاد الأوروبي الى جانب المقاومة السلمية الصحراوية في المناطق المحتلة ودور الاتحاد الإفريقي في فض هذا النزاع وحق الشعوب في المقاومة.

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وخلال افتتاح اشغال الندوة قال رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الامين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غاليي أنه من غير المقبول ان تكون الامم المتحدة وهي المسؤولة المباشرة عن منطقة النزاع في الصحراء الغربية "غائبة " عن حماية حقوق الانسان ومراقبتها والتقرير عنها.

و في مداخلتهي تطرق جيان فرانكو فاتوريني, الى ملف خروقات حقوق الانسان في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية, و مدى ارتباطها بالقانون الانساني الدولي, مبرزا مدى خطورة هذه الانتهاكات الجسيمة على ارواح المدنيين الصحراويين العزل.

من جهته أشار رئيس التنسيقية الاوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي السيد بيير غالون, الى مبدأ تقرير المصير و مسؤولية جمعية الامم المتحدة في نزاع الصحراء الغربية, مؤكدا على ان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره هو حق تكفله له كافة المواثيق و العهود الدولية مما يحمل الامم المتحدة المسؤولية الكاملة في تطبيق هذا الحق.

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اما محامي جبهة البوليساريو الاستاذ جيل ديفارس, فسلط من جهته الضوء على نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من طرف المغرب و احكام مجلس قضاء الاتحاد الاوروبي, حيث اشاد بالقرار الاخير لمحكمة العدل الاوروبية و حذر من أي محاولة من طرف دولة الاتحاد الاوروبي في التحايل على القانون و تجاهل هذا القرار.

للاشارة تسعى الندوة الدولية, في طبعتها السادسة, لتأكيد الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في مقاومة الاحتلال غير الشرعي لبلاده من قبل المغرب, وتقديم رؤية واضحة عن المناورات الإجرامية المتعلقة بملف الصحراء الغربية, إلى جانب التنديد بالانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان من قبل النظام المغربي.

كما تهدف الندوة أيضا, إلى مطالبة الأمم المتحدة ب"التنفيذ السريع لتوصياتها (عبر مجلس الأمن) التي تدعو كلها لإجراء استفتاء شفاف ونزيه لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة", ومطالبة المجتمع الدولي بمساعدة إنسانية متعددة الجوانب للاجئين الصحراويين, وكسر الحصار الإعلامي المفروض من قبل الاحتلال المغربي على الصحراويين في الأراضي المحتلة, مع ضمان مزيد من الوضوح السياسي والصدى الاعلامي للقضية الصحراوية.