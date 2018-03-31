انطلاق جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة

نيويورك (الامم المتحدة) - انطلقت بمقر الامم المتحدة بنيويورك اشغال جلسة طارئة مغلقة لمجلس الأمن حول الوضع في قطاع غزة التي استشهد بها 16 فلسطينيا وأصيب مئات اخرون في مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأفادت البعثة الدبلوماسية للكويت لدى الامم المتحدة التي طلبت عقد هذه الجلسة بوصفها عضوا غير دائم لمجلس الامني مشيرة الى أن مجلس الأمن سيبحث التطورات الاخيرة في غزة.

واوضح المصدر ذاته ان نائب الامين العام للشؤون السياسية تاي بروك زريهون سيطلع الاعضاء ال15 لمجلس الامن خلال هذه الجلسة المغلقة على مستجدات الوضع .

وفي سياق متصل حث نيكولا ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط على "ممارسة ضبط النفس واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب تصعيد في العنف".

وشدد على ضرورة عدم تعريض الأطفال على وجه الخصوص للخطر "في أي وقت من قبل أي شخص".

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وأقال مراقب فلسطين رياض منصور - خلال كلمته في الجلسة - "أحيي جماهير الشعب الفلسطيني الصامد في الاراضي المحتلة وخارجها بمناسبة يوم الارض, معربا عن ادانته بأقوى العبارات المذبحة الاسرائيلية البشعة بحق الفلسطينيين.

وأضاف أنه ينبغي على مجلس الأمن الدولي تحمل المسؤولية ووقف المجزرة وتوفير حماية للمدنيين الفلسطينيين , موضحا أن المجزرة الاسرائيلية بحق الفلسطينيين العزل والنساء والاطفال مقززة .

وقال منصور إن المتظاهرين لم يشكلوا أي تهديد لقوات الاحتلال الاسرائيلي, لافتا إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي ردت بشكل غير مبرر تجاه المظاهرات السلمية .

وأضاف أن احتجاجات امس الجمعة بداية لسلسلة من المظاهرات السلمية حتى ذكرى النكبة في مايو , لافتا إلى أن اسرائيل كانت تستعد لارتكاب تلك المجزرة بحق الفلسطينيين.

و داعا مجلس الامن إلى التحرك الفوري لممارسة مسؤولياته وفق الميثاق وتنفيذ قراراته في ضوء الانتهاكات الفادحة للحقوق المشروعة للفلسطينيين , مرحبا باقتراح اعضاء المجلس بالتحقيق في المجزرة الإسرائيلية في قطاع غزة .

ومن جانبه أدان مندوب بوليفيا لدى مجلس الامن بشدة الانتهاكات الاسرائيلية , مؤكدا دعمه الكامل الكامل للجهود الدولية لتسوية الوضع في الاراضي المحتلة سلميا .

ودعا مندوب بوليفيا سلطات الاحتلال الاسرائيلي إلى احترام القانون الدولي , موضحا أنه في حال استمر الوضع الراهن في الاراضي المحتلة لن نتوصل إلى سلام عادل وشامل .

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وقال إن الانتهاكات الإسرائيلية التي وقعت أمس بحق الفلسطينيين مزعجة , مطالبا إسرائيل بوقف مصادرة الاراضي الفلسطينية ووقف الاستيطان .

ومن جهته أعرب مندوب بيرو عن أسف بلاده لمقتل فلسطينيين في أعمال العنف بقطاع غزة , لافتا إلى أن الفلسطينيين من حقهم التظاهر بشكل سلمي .

وقال مندوب بيرو إنه يجب على سلطات الاحتلال الاسرائيلي احترام القانون الدولي, مطالبا جميع الاطراف بالاعتدال وضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد .

ومن جانبه أعرب مندوب الصين على قلقه لاعداد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة , مطالبا بالتحلي بوحدة الصف في مجلس الامن الدولي لتسوية القضية الفلسطينية .

وطالب مندوب الصين باحترام القانون الدولي والانساني وحماية المدنيين , لافتا إلى أن الاحداث الاخيرة في قطاع غزة تؤكد مدى التوتر في الاراضي الفلسطينية .

واندلعت مواجهات الجمعة مع خروج عشرات اللاف من سكان غزة في مسيرة احتجاجية قرب السايج الفاصل .

وعمت تظاهرات ومسيرات مختلف مناطق القطاع وتوجهت إلى المناطق الحدودية إحياء للذكرى الـ 42 ليوم الارض.