الأمم المتحدة أمام ضرورة التحلي بمسؤولياتها الاخلاقية والقانونية تجاه الشعب الصحراوي

الجزائر - دعا عضو المؤتمر الوطني الافريقي, وهو الحزب الحاكم في جنوب افريقيا, السيد زويليفيليل منديلا, اليوم الجمعة, بالجزائر العاصمة, مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الصحراوي وتحديد تاريخ لعقد استفتاء بشأن تقرير المصير في الصحراء الغربية.

وصرح السيد زويليفيليل في كلمة ألقاها أمام المشاركين في الطبعة السادسة للندوة الدولية بعنوان: "حق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي" على أنه "وطبقا للقرار رقم 1514, وجب على منظمة الأمم المتحدة التحلي بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في هذا النزاع الذي استمر طويلا وتحديد تاريخ لانعقاد استفتاء بشأن تقرير المصير في الصحراء الغربية".

وندد بهذه المناسبة حفيد الزعيم الراحل لجنوب افريقيا, نيلسون مانديلا, بالاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية, مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة "انشاء تجمع دولي لإدراج الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تحت وصاية منظمة الأمم المتحدة من أجل حمايتها".

واستغل عضو المؤتمر الوطني الافريقي المناسبة لدعوة الشباب الصحراوي إلى الادلاء بشهاداتهم حول نضالهم ضد الاحتلال على شبكات التواصل الاجتماعي".

ستطردًا بقوله" إن نضالكم ضد الاستعمار لمصدر الهام لكل القارة الافريقية".

وصرح أمام المشاركين في هذه الندوة الدولية التي تدوم يومين, وتشهد مشاركة مئات المشاركين من 53 دولة من افريقيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي وأوروبا إلى جانب وفود الصحراء الغربية القادمة من مخيمات اللاجئين والأراضي الصحراوية المحتلة, بقوله: "لن ننتصر على قوى الاحتلال المغربي إلا إذا توحدنا في سبيل ذلك".

وذكر في ذات الصدد بالموقف التاريخي للزعيم الراحل نيلسون مانديلا حول الصحراء الغربية, معتبرا "كفاح الشعب الصحراوي بمثابة كفاحه وألمه كألمه ومعاناته كمعاناته هو".

وأكد يقول "باستذكار أثار جدي في هذا الاحتفال السنوي بمئوية حياته وميراثه, نتذكر أيضا أن حريتنا قد أخذت بالقوة لكن كفاحنا لا يمكن أن ينتهي طالما أن أراضي الصحراء الغربية لم تتحرر ولم يمارس شعبها حقه في تقرير مصيره طبقا للقانون الدولي ولقرارات منظمة الأمم المتحدة واتفاقياتها".

-----نشاطات مكثفة في مخيمات اللاجئين------

وأشار السيد زويليفيليل لدى إلى موضوع زيارته عشية الندوة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين إلى أن لقائه بالرئيس الصحراوي السيد ابراهيم غالي قد تضمن التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين جنوب افريقيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وأكد على أن "الحياة الصعبة التي يعيشها الصحراويون في مخيمات اللاجئين لم تثبط همتهم ولم تثني من روح مقاومتهم".

وأوضح في هذا الخصوص بقوله "لقد زرنا كذلك متحف المقاومة وشاهدنا عن كثب التجربة النضالية للشعب الصحراوي".

وأبدى البرلماني الجنوب افريقي "انبهاره الشديد بعمل اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان لاسيما عملهم مع الشباب والسجناء السياسيين والمتظاهرين المدنيين والاختفاء القسري ل4500 شخص دون أن يذكر لهم أثر منذ عام 1985م, وهو أكبر عدد من حيث الأشخاص الذين اختفوا في العالم".

وصرح السيد زويليفيليل بقوله أن "اللقاء الذي جرى مع اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان قد جذب انتباهنا أيضا إلى الاضراب عن الطعام الذي باشره السجناء السياسيين الصحراويين في تسعة سجون مغربية والذي مضى عليه عشرون يوما".

وطالب في هذا الخصوص "بالتدخل العاجل لبعثة مراقبي الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر ومنظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان في حق السجناء السياسيين".

وأكد أيضا بقوله: "إن أولويتنا تتمثل في ادراج انتهاكات حقوق الانسان للشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة في جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة, ووضع حد لاستغلال ثرواته واحترام سيادته كشعب".