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"متفائلون بأن ينجح كوهلر في ارغام المغرب على قبول المفاوضات وعزل المواقف المعرقلة لحل النزاع في الصحراء الغربية"

  أدرج يـوم : الجمعة, 30 آذار/مارس 2018 15:43     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات

الجزائر - أعرب السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، اليوم الجمعة، عن تفاؤل جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، بأن ينجح المبعوث الاممي ،هورست كوهلر، في الضغط على المغرب وارغامه على قبول المفاوضات المباشرة مع جبهة البوليساريو، وعزل المواقف المعرقلة لحل النزاع في الصحراء الغربية وعلى رأسها مواقف فرنسا واسبانيا.

وأكد السفير الصحراوي - في تصريح ل/وأج على هامش اشغال الندوة الدولية  السادسة حول "حق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي" بالجزائر العاصمة -  أن الحضور الدولي الواسع في هذه الندوة من أوروبا، افريقيا، امريكا اللاتينية والعالم العربي، وأيضا مشاركة شخصيات من السلك الدبلوماسي "يعكس حجم التضامن  مع القضية الصحراوية ويحفز الشعب الصحراوي على مواصلة كفاحه في سبيل نيل الحرية والاستقلال".

وأشار إلى ان هذه الندوة تأتي أياما قبل اجتماع مجلس الامن الدولي حول  القضية الصحراوية، لتشكل منبرا لإعلاء صوت الصحراويين وبعث رسالة الى الامم  المتحدة ومجلس الامن بضرورة الاسراع في تنظيم استفتاء تقرير المصير وانهاء النزاع المستمر منذ عقود في الصحراء الغربية.

ورحب السيد طالب عمر، بدعم مجلس الامن لجهود المبعوث الاممي هورست كوهلر وحثه على مواصلة مشاوراته مع عدة أطراف بهدف بعث مفاوضات مباشرة ودون شروط مسبقة  بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، خصوصا في ظل استمرار الاحتلال المغربي في رفض المفاوضات.

وأعرب عن تفاؤل جبهة البوليساريو، بأن ينجح السيد كوهلر الذي اثبت انه "شخص مميز ويملك رؤية جادة وعزيمة على تجسيد مخططه"، في الضغط على المغرب وارغامه  على قبول المفاوضات وكذا عزل مواقف الدول التي تعرقل حل النزاع في الصحراء الغربية وعلى رأسها فرنسا واسبانيا، خصوصا وأنه وسع من مشاوراته لتشمل الاتحاد الافريقي والاوربي.

وتستمر الندوة الدولية السادسة حول "حق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي" والتي اشرف على افتتاحها الرئيس الصحراوي الامين العام لجبهة  البوليساريو، ابراهيم غالي يومين، ويشارك فيها 100 أجنبي من 53 دولة إلى جانب المشاركين الجزائريين والصحراويين.

 

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"متفائلون بأن ينجح كوهلر في ارغام المغرب على قبول المفاوضات وعزل المواقف المعرقلة لحل النزاع في الصحراء الغربية"
  أدرج يـوم : الجمعة, 30 آذار/مارس 2018 15:43     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

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