الانتخابات الرئاسية في مصر: تقدم عبد الفتاح السيسي بنسبة 53ر 90 في المائة من الاصوات   

القاهرة - أظهرت النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر، بعد فرز أغلب اللجان العامة بمختلف المحافظات، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 53ر 90 في المائة، بعد حصوله على 21 مليون و 88 الف صوت.

وأظهرت المؤشرات الاولية، حسبما اعلنته وسائل اعلام مصرية اليوم الخميس، تقدم السيسي امام المرشح موسى مصطفى موسى الذي اكتفى بنسبة 93 ر2 في المائة، أي بواقع 682797 صوت في الاقتراع الذي سجل فيه نسبة 54ر6 بالمائة من الاصوات الباطلة.

ويواصل عدد من اللجان العامة على مستوى المحافظات، عمليات مراجعة الفرز واستلام المحاضر من اللجان الفرعية.

ومن المقرر ان تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات ، يوم الاثنين المقبل النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية بعد اضافة اصوات الناخبين المصريين بالخارج.

وانتهى الاقتراع الذي استمر ثلاثة ايام متتالية ، امس الاربعاء، وسط توقعات بفوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية لمدة اربعة سنوات.

وبلغ عدد الناخبين، حسب تقارير صحفية، 23 مليون و 293 الف ناخب، بينما عدد المسجلين في القوائم الانتخابية نحو 60 مليون ناخب.