الانتخابات الرئاسية في مصر: تقدم عبد الفتاح السيسي بنسبة 53ر 90 في المائة من الاصوات   

وأظهرت المؤشرات الاولية، حسبما اعلنته وسائل اعلام مصرية اليوم الخميس، تقدم السيسي امام المرشح موسى مصطفى موسى الذي اكتفى بنسبة 93 ر2 في المائة، أي بواقع 682797 صوت في الاقتراع الذي سجل فيه نسبة 54ر6 بالمائة من الاصوات الباطلة.
ويواصل عدد من اللجان العامة على مستوى المحافظات، عمليات مراجعة الفرز واستلام المحاضر من اللجان الفرعية.
إقرأ أيضا: مصر: بدء عملية التصويت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية
ومن المقرر ان تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات ، يوم الاثنين المقبل النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية بعد اضافة اصوات الناخبين المصريين بالخارج.
وانتهى الاقتراع الذي استمر ثلاثة ايام متتالية ، امس الاربعاء، وسط توقعات بفوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية لمدة اربعة سنوات.
وبلغ عدد الناخبين، حسب تقارير صحفية، 23 مليون و 293 الف ناخب، بينما عدد المسجلين في القوائم الانتخابية نحو 60 مليون ناخب.