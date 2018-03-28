دو فيلبان : الاتفاق حول النووي الإيراني "لا يجب أن يكون محل تفاوض" 

الجزائر - صرح رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الاتفاق حول النووي الايراني "لا يجب أن يكون محل تفاوض" معتبرا أن هذا يتعلق "بثبات و مصداقية الرأي الدولي".

وصرح السيد دو فيلبان خلال ندوة عقدها بالجزائر العاصمة حول موضوع "التوفيق بين الصمت: اعطاء الكلمة للسلام"ي "لطالما دعوت أوروبا إلى أن تكون أكثر وضوحا فيما يخص التزامها بالدفاع عن الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني. لذا فان الاتفاق حول إيران لا يجب أن يكون محل تفاوض فالولايات المتحدة يمكنها أن تختار التخلي عنه لكن نحن (الأوروبيون) علينا الدفاع عن هذا الاتفاق لأن الأمر يتعلق بثبات و مصداقية الرأي الدولي".

وتساءل السيد دو فيلبان "كيف نرغب في أن يتخلى شعب كوريا الشمالية عن تجاربهم للصواريخ الباليستية في حال ما شككنا في الاتفاق حول النووي الايراني".

واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي السابق أن اللقاء المعلن عنه في مايو المقبل ين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون و الأجل الذي حددته الولايات المتحدة ب120 يوما لتدارك "النقائص" المتضمنة في الاتفاق الموقع بفيينا بتاريخ 14 يوليو 2015 بين إيران و الدول الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن الأممي والاتحاد الأوروبي و ألمانيا يشكل "محور العلاقات الدولية التي تتميز بخصومة حادة بين القوى الكبرى".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يتصور مستقبله و هو في خصام مع روسيا لان مستقبله يتحقق مع روسيا و علينا أن نؤكد هويتنا كأوروبيين و أن نساهم في الاستقرار الدولي في كل مكان يتوجب علينا القيام بذلك".

وأردف يقول "نحن في منطقة تشهد تصاعدا للوضع حيث لا يمكن لأحد أن يعرف فعلا إلى أين سيقودنا ذلك. فهناك خطر في أن ننصاع وراء منطق كتلة ضد كتلة و بالتالي الوقوع في حرب" مشيرا إلى أن الأهم في الأمر اليوم يكمن في "ابقاء الحوار ومراقبة استراتيجياتنا و أفعالنا".

يذكر ان السيد دومينيك دو فيلبان يجري زيارة الى الجزائر من 26 إلى 28 مارس 2018 بدعوة من سفير فرنسا بالجزائر.

و يقترح دو فيلبان و هو أديب ووزير شؤون خارجية سابق ملتزمي تفكيرا عميقا حول الوضع السائد في العالم اليوم في آخر مؤلفاته "مذكرات سلم لفترة حرب (غراسي 2016). و يقدم في هذا الكتاب تجربته و قناعاته و نظرته من أجل عالم يعمه الهدوء و السكينة: لقد حان الوقت لنعكف على تحقيق السلام و أن نٌفتح أعيٌننا على جروح العالم و نتزود بالأدوات الكفيلة ببناء نظام جديد مستقر و عادل".

وسيغتنم السيد دو فيلبان فرصة زيارته الى الجزائر لالتقاء بممثلي المؤسسات الجزائرية وشخصيات ناشطة في المجال الاقتصادي والثقافي في البلاد.

وانعقدت ندوة السيد دو فيلبان في مكان يحمل كثيرا من الرمزية للتعاون الجزائري-الفرنسي وهو المدرسة العليا الجزائرية للأعمال التي أنشئت بفضل الإرادة السياسية ونظرة السيدين عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية وجاك شيراك رئيس سابق ، إذ أضحت هذه المدرسة الخاصة بالتسيير وإدارة الأعمال مرجعا ليس في شمال إفريقيا فحسب بل على الصعيد القاري ككل.