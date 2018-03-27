جبهة البوليساريو تعرب عن ارتياحها إزاء دعم مجلس الأمن لإحياء المفاوضات حول الصحراء الغربية

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) -أعرب المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, عن ارتياحه لدعم مجلس الأمن الدولي للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة, لإيجاد حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال, حسب ما أوردته, يوم الثلاثاء, وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وعبر المكتب -خلال اجتماع ترأسه الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو, ابراهيم غالي- عن "ارتياحه الكامل لدعم مجلس الأمن الدولي للمبعوث الأممي, هورست كوهلر, ولمنهجيته في البحث عن السبل التي تمكن من تطبيق قرارات مجلس الأمن الرامية لإيجاد حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال, وذلك من خلال إشراك الاتحاد الإفريقي وكذلك الاتحاد الأوربي".

وحث مجلس الأمن, قبل أيام, السيد كوهلر, على مواصلة المحادثات -خلال اجتماع المبعوث الأممي بأعضاء المجلس لإطلاعهم على محادثاته مع ممثلي جبهة البوليساريو, المغرب, موريتانيا و الجزائر- معربا عن "دعمه الكامل" لجهوده من أجل "إعادة إحياء المفاوضات" لتسوية النزاع في المنطقة.

وعين الرئيس الألماني الأسبق, هورست كوهلر, من طرف الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريس, مبعوثا شخصيا له إلى الصحراء الغربية, شهر أغسطس 2017, وقام شهر أكتوبر الماضي بأولى جولاته إلى المنطقة, زار خلالها مخيمات اللاجئين الصحراويين.

ويسعى السيد كوهر, إلى إعادة بعث مفاوضات "مباشرة ودون شروط مسبقة" بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية لإنهاء النزاع المستمر منذ عقود.

كما يعتزم المضي قدما في مهمته بالرغم من محاولات المغرب عرقلة جهوده, وجهود فرنسا لدعم المغرب أمام مجلس الأمن, حيث حاولت منع المجلس من تأكيد أهمية الأطراف الأخرى التي استشارها السيد كوهلر, في إطار استئناف المسار الأممي.

واستقبل المبعوث الأممي, شهر يناير الماضي, وفدا من جبهة البوليساريو في برلين لإجراء محادثات في هذا الصدد.