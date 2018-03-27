حملة مؤازرة المعتقلين الصحراويين: قوات الامن المغربية تستخدم القوة ضد متظاهرين صحراويين بالعيون المحتلة

بن صالح يتحادث مع رئيسة الإتحاد البرلماني الدولي و الإتحاد البرلماني الإفريقي ورئيس البرلمان الإفريقي بجنيف -

تيبازة: صور الثلوج تغطي شاطئ سيدي براهم الساحر بقوراية -

حرب التحرير الوطنية: الكلمة تتحرر تدريجيا في فرنسا منذ 15 سنة -

حج 2018: اول رحلة الى البقاع المقدسة ستكون يوم 25 يوليو -

المدير العام الجديد للجمارك يجري تغييرات على مستوى المسؤولين عبر مواقع التخليص الجمركي بالجزائر العاصمة -

وهران: إجراءات جديدة متعلقة بمواعيد الحصول على التأشيرة -

بن صالح يشارك في أشغال الدورة 138 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف -

المفتش العام للشرطة الأنغولية يبرز الدور الفعال للأفريبول في مجال التنسيق الأمني -

نجاح اختبارات البث المباشر للبرامج التلفزيونية و الإذاعية على ألكومسات-1 (الوكالة الفضائية الجزائرية) -

سوء الأحوال الجوية يتسبب في خسائر مادية مست نحو 40 قاربا بموانئ الجزائر العاصمة -

محافظ بنك الجزائر يتحادث مع دومينيك دو فيلبان -

تدشين طريق جديد يربط دائرة أوقروت بحاسي بارودة بتيميمون -

الندوة الدولية حول الأمن السيبراني: مكافحة الجرائم الالكترونية من أولويات الدولة الجزائرية -

تدشين مجمع الغاز لحقل تيميمون بولاية أدرار -

غلق 26 عيادة خاصة لطب الأسنان و توجيه إعذارات ل 5 أخرى بسكيكدة -

انشاء أزيد من 20 ألف مؤسسة مصغرة وتحقيق 400 ألف منصب شغل منذ بداية السنة الجارية -

اليوم المغاربي للتبرع بالدم: تنظيم حملة للتبرع بالدم -

ملتقى بالجزائر العاصمة حول تأمين واقتصاد الحدود في المغرب العربي والساحل -

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست وبحوزته سلاح وذخيرة -