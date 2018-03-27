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حملة مؤازرة المعتقلين الصحراويين: قوات الامن المغربية تستخدم القوة ضد متظاهرين صحراويين بالعيون المحتلة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 آذار/مارس 2018 18:49     الفئـة : دولــي     قراءة : 25 مرات

العيون المحتلة  - ذكرت تقارير إعلامية بتدخل قوات الاحتلال  المغربية أمس الاثنين باستخدام الضرب والتعنيف والشتم بحق متظاهرين صحراويين  لم يسلم منهم حتى ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بشارع  السمارة بمدينة العيون  المحتلة.

وخرج المتظاهرون في وقفة سلمية ضمن الحملة التي تنظمها رابطة حماية السجناء  الصحراويين بالسجون المغربية تحت شعار "الحرية للمعتقلين السياسيين  الصحراويين" من أجل مؤازرة هؤلاء المعتقلين الذين يتعرضون للتنكيل واللامبالاة  من طرف ادارة السجون المغربية بخصوص مطالبهم المشروعة الذين يخوضون من اجلها  اضرابا مفتوحا عن الطعام من اجلها.

ونقلت تقارير صحراوية عن بيان للرابطة رصدها ل"تعنيف وضرب وشتم متظاهرات  ومتظاهرين صحراويين من بينهم اشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة, بعدما رفعوا  شعارات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين, كما انه لم يتم  احترام الشكليات القانونية المعمول بها دوليا وكذا المنصوص عليها في القانون  المغربي في فض المظاهرات".

كما تعرض منتدب الجمعية الصحراوية, ابراهيم الديحاني - وفق نفس المصدر -  للمنع وعرقلة عمله من رجال أمن بزي امني وبأوامر من والي امن العيون المحتلة,  وهي ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها للتعنيف والعرقلة.

وأشارت الجمعية في تقريرها عن الحوادث الى حضور كثيف لرجال أمن بزي مدني  ورسمي من مختلف التشكيلات الأمنية المغربية بشارع السمارة قبالة مخبزة مانولو  والازقة المتفرعة منه, وذلك من اجل منع وصول المتظاهرين الصحراويين الى المكان  المحدد للوقفة.

كلـمات مفتـاحيــة :
حملة مؤازرة المعتقلين الصحراويين: قوات الامن المغربية تستخدم القوة ضد متظاهرين صحراويين بالعيون المحتلة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 آذار/مارس 2018 18:49     الفئـة : دولــي     قراءة : 25 مرة   شارك

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