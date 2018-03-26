مظاهرات في العاصمة اليمنية في الذكرى الثالثة لعمليات التحالف العربي ضد الحوثيين

صنعاء - تظاهر عشرات الالاف من اليمنيين في شوارع العاصمة اليمنية صنعاء يوم الاثنين, في الذكرى الثالثة لانطلاق العمليات العسكرية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد حركو أنصار الله المسلحة (الحوثيين).

وتجمهر المتظاهرون اغلبيتهم من انصار الله الحوثي, في ميدان "السبعين" وسط العاصمة صنعاء, فيما شاركت قيادات بارزة من الجماعة في الاحتشاد.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "ثلاث سنوات من الصمود..." إضافة إلى لافتات عدة رافضة لتدخل التحالف العسكري في اليمن.

وشارك في الاحتشاد أعداد من سكان العاصمة صنعاء وآخرين قدموا من محافظات اخرى مجاورة.

وفرضت الجماعة منذ عدة ايام اجراءات أمنية مشددة في العاصمة صنعاء, ونشرت منذ يوم امس نقاط تفتيش مكثفة في جميع مداخل ومخارج ميدان السبعين والمناطق المجاورة.

وقال صالح الصماد, رئيس المجلس السياسي الاعلى للجماعة, أن جماعته ستتعاطى مع أي مبادرات تفضي الى وقف العدوان ورفع الحصار والجلوس على طاولة الحوار داعيا كل القوى اليمنية الى الحوار .

وبالموازاة دعوته للحوار اتهم الصماد الولايات المتحدة الامريكية بإدارة العدوان قائلا ان الامريكييك يشاركون مباشرة في عدد من الجبهات مضيفا ان العدوان امريكي من اول طلقة .

وإعتبرت من جهتها ابتسام المتوكل رئيسة "الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان" التابعة للحوثيين أن "لا أحد يتكلم بإسم الشعب اليمني" مضيفة ان" خروج الشعب اليوم هو الكلمة الحقيقية".

للاشارة انطلقت عملية "عاصفة الحزم" للتحالف ضد الحوثيين في 26 مارس 2015و بطلب من الحكومة الشرعية اليمنية بعد ان سيطر الحوثيون وحلفائهم حينها على العاصمة صنعاء في 2014 ومعظم محافظات الشمال اليمني وزحفهم على مدينة عدن "العاصمة المؤقتة" وكذا المحافظات الجنوبية اليمنية.