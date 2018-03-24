القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المغرب: استعمال المساعدة الامريكية في الصحراء الغربية تعرض لموافقة كتابة الدولة   

  أدرج يـوم : السبت, 24 آذار/مارس 2018 17:22     الفئـة : دولــي     قراءة : 107 مرات
المغرب: استعمال المساعدة الامريكية في الصحراء الغربية تعرض لموافقة كتابة الدولة   

واشنطن - صوت الكونغرس الامريكي يوم الخميس الفارط على الميزانية الفدرالية لسنة 2018 الذي حافظ على شرط عرض ترخيص استعمال المساعدة  المالية الامريكية للمغرب في الاراضي الصحراوية المحتلة لمصادقة كتابة الدولة.

و اذا كان هذا القانون قد جعل هذه التمويلات الموجهة للمغرب متوفرة لمساعدة  الصحراء الغربية الا انه نص بالمقابل على ضرورة خضوع هذا الضوء الاخضر لموافقة  كتابة الدولة.

الا ان كتابة الدولة ابدت دوما رفضها القطعي لتجسيد هذا الاجراء معتبرة ان  ذلك قد يفسر على انه تغيير في الموقف الامريكي تجاه المسالة الصحراوية حيث ات  عملية تطبيقه قد تقر بان المغرب هو القوة المديرة في الاراضي المحتلة.

كما ان قانون التمويل الفدرالي واضح فيما يخص تطبيق هذا الاجراء القانوني حيث  ينص على ان كاتب الدولة و مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية مطالبين  بالبث بعد 90 يوما من اصدار النص في استعمال هذه المساعدة بالصحراء الغربية  بالتشاور مع لجنة القروض.

وعلى الرغم من هذه التوضيحات الا ان المغرب مستمر في بث اكاذيب فاضحة حول  هذا الاجراء الذي يريد تفسيره بهتانا على انه دعم من الكنغرس لمبادرة الحكم  الذاتي المغربية متناسيا الموافقة المطلوبة من الادارة الامريكية من اجل  تطبيقه.

إقرأ أيضا: كوهلر: مهمتي تكمن في التوصل الى تسوية تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

و كانت لجنة مجلس الشيوخ المكلفة باعتمادات الميزانية قد خصصت في 2017  للمساعدة الموجهة للصحراء الغربية فصلا مغايرا لذلك المتعلق  بالمغرب وذلك من  اجل التأكيد على ان هذا الاقليم المحتل ليس مغربيا.

كما اكدت لجنة مجلس الشيوخ ان جميع الاموال المخصصة للأراضي الصحراوية  المحتلة ستسيرها بعثة تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية  (مينورسو) بالتشاور مع مجلس الشيوخ.

كما ان القائمة الاخيرة للدول غير المستقلة و الاقاليم ذات سيادة خاصة التي  تعدها كتبة الدولة قد اكدت مرة اخرى ان الادارة الامريكية لا تعترف بالسيادة  المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.

ويتوافق الموقف الامريكي مع موقف الامم المحتدة التي تعتبر الصحراء الغربية  اقليما غير مستقل ينتظر تصفية الاستعمار.

كلـمات مفتـاحيــة :
المغرب: استعمال المساعدة الامريكية في الصحراء الغربية تعرض لموافقة كتابة الدولة   
  أدرج يـوم : السبت, 24 آذار/مارس 2018 17:22     الفئـة : دولــي     قراءة : 107 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.03.25

طلب التأشيرة نحو فرنسا: اجراءات جديدة للمقيمين بالمقاطعة القنصلية للجزائر العاصمة

18.03.25

زعلان يتحادث مع سفيرة النمسا حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين

18.03.25

الشراكة سوناطراك- وكالة ألنفط : تحقيق 33 اكتشاف سنة 2017

18.03.25

جبهة البوليساريو تثمن عاليا جهود مجموعة جنيف لمساندة الصحراء الغربية

18.03.25

اضطرابات جوية بتيزي وزو : انقطاع الكهرباء عن أكثر من 53 ألف منزل

18.03.25

داء اللشمانيات الجلدي: إطلاق في ابريل المقبل حملة لمكافحة ذبابة الرمل و فأرالحقول

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.03.21

كرة القدم/ودية (الجزائر-تنزانيا): الخضر مطالبون بالفوز قبل الاختبار الحقيقي أمام ايران

18.03.19

رئيس الجمهورية يدعو الجميع الى المساهمة في الحركة الديمقراطية التعددية في البلاد

18.03.19

قطاع السكن يسعى إلى تقليص"الهيمنة" على المشاريع العمومية

18.03.19

ترقية الحقوق السياسية للمرأة : الدولة الجزائرية ستعمل على تفعيل توصيات الندوة لتعزيز…

18.03.19

النص الكامل لرسالة رئيس الجمهورية في ذكرى عيد النصر

18.03.19

الوزير الصحراوي للشؤون الإفريقية يؤكد أن السلع والبضائع التي مصدرها الصحراء الغربية…