الوزير الأول المالي في زيارة لمدينة كيدال شمالي البلاد لدعم الجهود لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة

وذكرت التقارير نفسها أن مايغا توقف برفقة ثمانية وزراء في طريقه إلى كيدال في مقاطعة تساليت, وذلك في اطار جولة داخلية تشمل تسع محطات.
اقرأ أيضا: مالي : إقرار السلم والاستقرار ضرورة حتمية في انتظار تنظيم الانتخابات الرئاسية في يوليو القادم
ويهدف مايغا من وراء زيارته لكيدال لدعم جهود إقامة الإدارة المحلية في المدينة وتقريب خدماتها من المواطنين والاطلاع على احتياجاتهم عن قرب.
وعرفت المدينة اضطرابات أمنية خلال الأسابيع الأخيرة كان آخرها تعرض معسكر لقوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية في كيدال أمس الخميس لهجوم بقذائف المورتر أدى لإصابة 5 جنود فرنسيين, و خلف خسائر مادية وصفت بـ"الهامة", وفق ما أعلنت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي.
وقالت البعثة " إن معسكرها في كيدال تعرض لإطلاق نار في وقت مبكر من صباح الخميس" مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف العاملين بالمنظمة, بينما أصيب عدد من القوات الدولية في هذا الهجوم.