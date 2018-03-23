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الوزير الأول المالي في زيارة لمدينة كيدال شمالي البلاد لدعم الجهود لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 آذار/مارس 2018 15:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 135 مرات
الوزير الأول المالي في زيارة لمدينة كيدال شمالي البلاد لدعم الجهود لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة

كيدال (مالي) - وصل الوزير الأول المالي سوميلو بوبي مايغا يوم الجمعة إلى مدينة كيدال شمالي البلاد, في أول زيارة من نوعها منذ أربع  سنوات لمسؤول كبير بالحكومة المالية للمدينة و ذلك لدعم الجهود لتنفيذ اتفاق  السلم والمصالحة, وفق ما أفادت تقارير اعلامية.

وذكرت التقارير نفسها أن مايغا توقف برفقة ثمانية وزراء في طريقه إلى كيدال  في مقاطعة تساليت, وذلك في اطار جولة داخلية تشمل تسع محطات.

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ويهدف مايغا من وراء زيارته لكيدال لدعم جهود إقامة الإدارة المحلية في  المدينة وتقريب خدماتها من المواطنين والاطلاع على احتياجاتهم عن قرب.

وعرفت المدينة اضطرابات أمنية خلال الأسابيع الأخيرة كان آخرها تعرض معسكر  لقوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية في كيدال أمس الخميس لهجوم بقذائف  المورتر أدى لإصابة 5 جنود فرنسيين, و خلف خسائر مادية وصفت بـ"الهامة", وفق  ما أعلنت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي.

وقالت البعثة " إن معسكرها في كيدال تعرض لإطلاق نار في وقت مبكر من صباح  الخميس" مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف العاملين بالمنظمة, بينما أصيب  عدد من القوات الدولية في هذا الهجوم.

آخر تعديل على الجمعة, 23 آذار/مارس 2018 15:36
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الوزير الأول المالي في زيارة لمدينة كيدال شمالي البلاد لدعم الجهود لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 آذار/مارس 2018 15:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 135 مرة   شارك

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