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41 قتيلا و80 جريحا في انفجار سيارتين أمام مسجد ببنغازي شمال شرق ليبيا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 18:59     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرات
41 قتيلا و80 جريحا في انفجار سيارتين أمام مسجد ببنغازي شمال شرق ليبيا

طرابلس- أكدت مصادر طبية في مدينة بنغازي شمال شرق ليبيا، يوم الأربعاء، أن ضحايا انفجار سيارتين أمام مسجد "بيعة الرضوان" بمنطقة السلماني بمدينة بنغازي بلغ 41 قتيلا و80 جريحا.

وكانت سيارتان مفخختان انفجرتا في محيط مقر للجوازات والجنسية قريب من مسجد "بيعة الرضوان" في مدينة بنغازي، بفارق 30 دقيقة، وتزامن التفجيران مع خروج المصلين من المسجد، ما تسبب في ارتفاع عدد القتلى نتيجة تجمع المواطنين في المكان عقب التفجير الأول.

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وأفادت صحيفة "المرصد الليبي" الإلكترونية بمقتل آمر قوة التحري والقبض التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ويدعى أحمد الفيتوري، وإصابة "آمر وحدة مكافحة الجوسسة في المخابرات الليبية العميد المهدي عبد العزيز الفلاح".

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 34 شخصا وإصابة 37 آخرين .

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41 قتيلا و80 جريحا في انفجار سيارتين أمام مسجد ببنغازي شمال شرق ليبيا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 18:59     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرة   شارك

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