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الصحراء الغربية: منظمة الأمم المتحدة تدعو طرفي النزاع والدول المجاورة إلى محادثات ثنائية في برلين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 11:56     الفئـة : دولــي     قراءة : 26 مرات
الصحراء الغربية: منظمة الأمم المتحدة تدعو طرفي النزاع والدول المجاورة إلى محادثات ثنائية في برلين

نيويورك- سيعقد قريبا مبعوث الأمم المتحدة للصحراء  الغربية هورست كوهلر محادثات ثنائية ببرلين مع طرفي النزاع والدول المجاورة  حسب ما أعلن عنه امس الثلاثاء ناطق باسم منظمة الأمم المتحدة .

وستقام هذه المشاورات في شهري جانفي وفيفري حسب ما أفادت به المنظمة الاممية دون تحديد تاريخ اللقاء.

وأوضح البيان بأن مبعوث الأمم المتحدة "قد أرسل دعوات لكل من الأمين العام  لجبهة البوليزاريو ووزير الشؤون الخارجية المغربي وكذا وزيري الشؤون الخارجية  الجزائري والموريتاني".

 

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وتندرج المشاورات الجديدة حول الصحراء الغربية في سياق أزمة يتميز بعودة  التوتر بالمنطقة العازلة الكركراتي الواقعة بين "جدار الرمال" المغربي والحدود  الموريتانية. وقد رفض المغرب ارسال بعثة أممية للبحث في سبل حل هذه الأزمة.

كما أن كوهلر قد قام بجولته الأولى في أكتوبر الماضي إلى المنطقة أملاً في  إعادة بعث المفاوضات بين طرفي النزاع. 

وتعود أخر مرة جلس فيها المغرب وجبهة البوليزاريو على نفس طاولة المفاوضات  إلى شهر مارس من عام 2012 بمدينة منهاست بالولايات المتحدة الأمريكية ومنذ  ذلك الحين يوجد مسار السلام الذي بادرت به منظمة الأمم المتحدة في مأزق بسبب  العراقيل التي يضعها المغرب لإعاقة تسوية النزاع وفق مبادئ الشرعية الدولية  التي تضمن حق الشعب الصحراوي في تحقيق مصيره.

آخر تعديل على الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 13:37
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الصحراء الغربية: منظمة الأمم المتحدة تدعو طرفي النزاع والدول المجاورة إلى محادثات ثنائية في برلين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 11:56     الفئـة : دولــي     قراءة : 26 مرة   شارك

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