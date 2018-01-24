الصحراء الغربية: منظمة الأمم المتحدة تدعو طرفي النزاع والدول المجاورة إلى محادثات ثنائية في برلين

نيويورك- سيعقد قريبا مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية هورست كوهلر محادثات ثنائية ببرلين مع طرفي النزاع والدول المجاورة حسب ما أعلن عنه امس الثلاثاء ناطق باسم منظمة الأمم المتحدة .

وستقام هذه المشاورات في شهري جانفي وفيفري حسب ما أفادت به المنظمة الاممية دون تحديد تاريخ اللقاء.

وأوضح البيان بأن مبعوث الأمم المتحدة "قد أرسل دعوات لكل من الأمين العام لجبهة البوليزاريو ووزير الشؤون الخارجية المغربي وكذا وزيري الشؤون الخارجية الجزائري والموريتاني".

اقرأ أيضا: على الأمم المتحدة و مجلس الأمن فرض احترام اللوائح الدولية وحقوق الإنسان وتنظيم إستفتاء حق تقرير مصير الشعب الصحراوي"

وتندرج المشاورات الجديدة حول الصحراء الغربية في سياق أزمة يتميز بعودة التوتر بالمنطقة العازلة الكركراتي الواقعة بين "جدار الرمال" المغربي والحدود الموريتانية. وقد رفض المغرب ارسال بعثة أممية للبحث في سبل حل هذه الأزمة.

كما أن كوهلر قد قام بجولته الأولى في أكتوبر الماضي إلى المنطقة أملاً في إعادة بعث المفاوضات بين طرفي النزاع.

وتعود أخر مرة جلس فيها المغرب وجبهة البوليزاريو على نفس طاولة المفاوضات إلى شهر مارس من عام 2012 بمدينة منهاست بالولايات المتحدة الأمريكية ومنذ ذلك الحين يوجد مسار السلام الذي بادرت به منظمة الأمم المتحدة في مأزق بسبب العراقيل التي يضعها المغرب لإعاقة تسوية النزاع وفق مبادئ الشرعية الدولية التي تضمن حق الشعب الصحراوي في تحقيق مصيره.