ليبيا : ارتفاع عدد ضحايا انفجار بمدينة بنغازي إلى 33 قتيلا وعشرات المصابين

ونقلت قناة سكاي نيوز اليوم الأربعاء عن مسئولين في وزارة الصحة الليبية قولهم "إن العدد قد يرتفع لأن بعض المصابين حالتهم خطيرة, فيما لم يتضح على الفور من المسئول عن الهجوم".

وأوضح المصدر أن الانفجار الأول وقع أمام مسجد في حي السلماني بوسط بنغازي بينما كان المصلون يغادرون المسجد بعد أداء الصلاة, وبعد نحو 10 أو 15 دقيقة من وصول مسئولي الصحة والأمن إلى موقع الانفجار وقع انفجار ثان أشد قوة نجم لسيارة كانت مركونة على جانب الشارع المقابل مما ألحق أضرارا بسيارة إسعاف ووقوع عدد أكبر من الإصابات.

وجاء الانفجار المزدوج بعد الهدوء النسبي الذي شهدته ثاني أكبر المدن الليبية في الآونة الأخيرة بعد أن كانت مسرحا لصراع امتد لأكثر من ثلاث سنوات منذ 2014 وحتى أواخر 2017.

وكانت حصيلة سابقة قد أفادت بمقتل 22 شخصا و إصابة 20 آخرين جراء تفجير السيارتين المفخختين.