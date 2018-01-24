السلم في مالي: غوتيرس لا يزال "قلقا" على الرغم من التقدم المحرز

نيويورك - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيرس, يوم الثلاثاء عن "قلقه العميق" ازاء الوضع في مالي على الرغم من التقدم المشجع الذي تم تحقيقه لوقف الاقتتال بين الجماعات المسلحة واعادة بعث الحوار بين الماليين.

وقال السيد غوتيرس في تقريره الثلاثي حول مدى تقدم اتفاق السلم بمالي والذي قدمه اليوم لمجلس الأمن "لا زلت قلقا بشأن تطور الوضع والتوجهات السلبية في مالي".

وأبرز الأمين العام في تقريره الذي أعد استنتاجاته الأمين العام المساعد المكلف بعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة جون بيير لاكروا أنه "على الرغم من مرور سنتين ونصف على توقيع اتفاق السلام والمصالحة في مالي إلا أن عددا من بنوده وبعض المسارات المهمة المتعلقة بالإصلاح المؤسساتي لم تطبق إلا جزئيا".

كما وصف السيد غوتيرس توقيع وثيقة الالتزامات شهر سبتمبر الماضي التي تنص على وقف الاقتتال بين الجماعات المسلحة واعادة بعث الحوار بين الاطراف المالية ب"التقدم المشجع" لكن "لا يزال تطبيق أهم البنود السياسية للاتفاق يعرف تأخرا ملحوظا".

اقرأ أيضا: الجزائر تشجع الحركات المالية على تحقيق التقارب أكثر مع سلطات بلادها

واعتبر رئيس الأمم المتحدة أنها "وحدها التطورات الملموسة في مسار السلام كفيلة بتحقيق الاستقرار الدائم في مالي والمنطقة" من جهة أخرى أعرب السيد غوتيرس عن سعادته برؤية الأطراف الموقعة على الاتفاق ملتزمة مرة أخرى ببعث الحوار من جديد ووقف الاقتتال حيث يشكل ذلك, حسبه, خطوة في الطريق الصواب" مشيرا إلى المساعي الحميدة التي تقودها الأمم المتحدة بالتعاون مع الجزائر والحكومة المالية من أجل تسهيل الحوار بين قادة الحركات المالية من خلال مساعدتهم على تجاوز العوائق.

ويذكر أنه بعد المواجهات العنيفة بين الجماعات المسلحةئ توصلت الحركات الموقعة يوم 20 سبتمبر المنصرم إلى اتفاق يتم بموجبه الوقف النهائي للاقتتال ومواصلة المحادثات.

و أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن وضع نظام عقابي لمالي بموجب اللائحة 2374 (2017) سيساهم في تحديد كل من يبحث على عرقلة مسار السلم بما فيها الأطراف الموقعة.

و اعتبر نفس المسؤول أن اجراء انتخابات "شفافة و عادلة و سلمية" امر ضروري لتطبيق الاتفاق, مشيرا الى أن انهاء الانتخابات الرئاسية و التشريعية سنة 2018 "سيمهد الطريق أمام عودة سلطة الدولة وكذا تعزيز عملية اللامركزية الجارية", مؤكدا أن "هذه الانتخابات ستكون حاسمة لمستقبل المالي".

اقرأ أيضا: مالي: الإستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية وسط زخم سياسي متسارع

كما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انه على دراية بقرار الحكومة المالية المتعلق بتأجيل الانتخابات المحلية و الجهوية قصد كسب وقت كاف للرد على انشغالات الاطراف المعنية.

و تابع قائلا "أطلب من كل الأطراف التمسك بموقف يتماشى مع الطرف الآخر و تجاوز الخلافات عن طريق الحوار والسهر على ان تكون الانتخابات مفتوحة و تشاركية قدر المستطاع".

كما أفاد ذات المسؤول أن بعثة الامم المتحدة المتكاملة متعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) قد شرعت في اعداد مخططها الانتقالي الرامي إلى تسهيل اعادة هيكلة تدريجية لتواجد الامم المتحدة في مالي.

و سينقح هذا المخطط في انتظار اكمال الدراسة الاستراتيجية من طرف مينوسما في مارس 2018 و التي ستعطي توجيهات اضافية حول التوجه المقبل لهذه البعثة الاممية قبل تجديد عهدتها في يونيو 2018.