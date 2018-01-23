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"الرعاية الأمريكية لعملية السلام انتهت وأصبحت من الماضي"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 كانون2/يناير 2018 16:23     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات
&quot;الرعاية الأمريكية لعملية السلام انتهت وأصبحت من الماضي&quot;

رام الله (الضفة الغربية)- أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي اليوم الثلاثاء أن الرعاية الأمريكية لعملية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي "انتهت وأصبحت من الماضي".

وقال المالكي للإذاعة الفلسطينية ردا على تقارير إسرائيلية  بموافقة الجانب الفلسطيني للعودة إلى المفاوضات برعاية أمريكية، انه "لن تكون هناك أي موافقة على رعاية أمريكية لعلمية سياسية هذا الموضوع  منتهي".

وأضاف المالكي إن "الرعاية الأمريكية للعملية السياسية قد انتهت وأصبح من الماضي لا يجب العودة للحديث فيه"، مؤكدا أن "الجانب الفلسطيني يبحث عن رعاية أممية متعددة الأطراف قد تكون واشنطن إحداها".

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وأشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن الرئيس عباس أبلغ دول الاتحاد الأوروبي خلال لقائهم في العاصمة البلجيكية بروكسل بذلك و تفهموه ولم يعترضوا عليه وأخذوا يبحثوا عن بدائل".

وتابع المالكي أن الرئيس عباس "اقترح خلال اللقاء،  تشكيل جسم دولي يكون هدفه تحمل المسؤولية في العملية السياسية على أساس قرارات الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي للعودة للمفاوضات، وفق المرجعيات المطلوبة و إلزام إسرائيل بوقف أي خطوات أحادية الجانب".

ولفت إلى أن الرئيس عباس طالب الاتحاد الأوروبي أن يكون حكما على متابعة الطرفين الفلسطيني و الإسرائيلي فيما يتعلق بآي خطوات أحادية الجانب.

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وكان الفلسطينيون قد أعلنوا أن الإدارة الأمريكية فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، ردا على إعلان الرئيس دونالد ترامب في 6 ديسمبر الماضي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، علما أنها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة عام 1967  دون اعتراف المجتمع الدولي.

و تعد القدس واحدة من قضايا الوضع النهائي للمفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيلي والمتوقفة منذ عام 2014 ، بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد منذ عدة عقود.

آخر تعديل على الثلاثاء, 23 كانون2/يناير 2018 17:39
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"الرعاية الأمريكية لعملية السلام انتهت وأصبحت من الماضي"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 كانون2/يناير 2018 16:23     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

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