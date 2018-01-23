قوات الاحتلال المغربية تتدخل بعنف ضد مسيرة سلمية لمعطلين صحراويين بالعيون المحتلة وتصيب عددا منهم بعضهم في حالة خطيرة

العيون المحتلة - أصيب عدد من المتظاهرين الصحراويين أغلبهم من المعطلين اثر تدخل قوات الاحتلال المغربية لقمع وقفة سلمية باستخدام القوة في حي بمدينة العيون المحتلة, حسبما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) يوم الثلاثاء.

واشارت الوكالة الى أن حالة بعض المصابين خطيرة موضحة أن "مجموعة من المعطلين الصحراويين نظمت وقفة سلمية قبالة حي "معطى الله" أول أمس قبل أن يتم محاصرتها من طرف تشكيلات لقوات القمع المغربية التي عجلت بالتدخل ضد المتظاهرين المسالمين والمتضامنين معهم وهو ما خلف العديد من الاصابات في صفوفهم حالة بعضهم حرجة".

ولازالت فعاليات الحملة التي أطلقها التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين منذ مدة بمدينة العيون بالاراضي الصحراوية المحتلة متواصلة تحت شعار "كلنا معطلين صحراويين ..ثروات هائلة وبطالة قاتلة " تنديدا بالأوضاع الاجتماعية المزرية التي تعاني منها المنطقة.

ويصعد الاحتلال المغربي من وتيرة قمعه لكافة الأشكال الاحتجاجية للصحراويين بالمناطق المحتلة في محاولة لإسكاتهم ومنعهم من المطالبة بحقوقهم وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير.