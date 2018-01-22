مساهل: القرار الامريكي حول القدس لا يخدم التهدئة

الجزائر - أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان قرار الرئيس الامريكي بجعل القدس عاصمة لإسرائيل لا يخدم التهدئة.

وأوضح السيد مساهل على امواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية ان "الاجراءات احادية الجانب التي اتخذت بخصوص القدس لا تخدم التهدئة و لا تعمل على البحث على حل بل بالعكس من ذلك قد تؤدي الى انزلاقات و تتسبب في عودة التوتر و العنف الى المنطقة".

و في معرض رده على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بجعل القدس عاصمة لإسرائيل ذكر الوزير بان مسالة القدس قد تمت مناقشتها على المستوى الاقليمي و اننا "سنجتمع كوزراء للشؤون الخارجية في الفاتح فبراير بالقاهرة من اجل دراسة نتائج اللجنة التي كلفناها بالتفكير في استراتيجية ليس فقط لمحاولة الحفاظ على الطابع الدولي لمدينة القدس و انما كذلك للمحافظة على الطابع الذي حددته لوائح مجلس الامن الدولي".

كما سيتعلق الامر -يضيف الوزير- بتحديد نوع "الاستراتيجية العربية" الواجب اتخاذها سيما امام انسداد المسار السلمي و السياسي في الشرق الاوسط سيما في فلسطين" معربا عن امله في "استئناف مسار السلام طبقا للوائح الاممية و تلك التي اتخذت على مستوى مجلس الامن الدولي".

واستطرد رئيس الدبلوماسية الجزائرية انه حسب الاعراف الدبلوماسية و السياسية "لا شيء تحقق كليا و نهائيا" بخصوص ملف الشرق الاوسط.

و تابع قوله انه "لازال بالإمكان القيام بمبادرات او/و محاولات سلام و ذلك يتوقف على ارادة الاطراف و بإمكانية تقريب اجندات البعض و البعض الاخر حتى يكون الهدف و الهدف الوحيد المنشود يتمثل في السماح بإرساء الاستقرار".

و لتحقيق ذلك -يضيف السيد مساهل- يجب فقط "العودة الى اللوائح و النصوص التي تمت المصادقة عليها في هذا الاتجاه على مستوى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي و تطبيقها بحذافيرها".

و فيما يتعلق بموضوع التصريحات التي ادلى بها الرئيس الامريكي المسيئة لبعض البلدان الافريقية اوضح السيد مساهل ان "افريقيا تعتبر قارة ناشئة و قارة للمستقبل تعطي كثيرا من الامل و يجب ان تحظى بالاحترام و هي تعرف كيف تفرض الاحترام".

وخلص في الاخير الى التأكيد بان "افريقيا تعرف كيف تتكلم بصوت واحد اذا كانت تلك التصريحات مؤكدة وقد فعلت ذلك سيما من خلال مجموعة السفراء الأفارقة على مستوى الامم المتحدة. اما في الجزائر فان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فيعد من بين الزعماء الذين عملوا على تولي افريقيا لزمام تسيير ثرواتها و مستقبلها سيما عبر مبادرة الشراكة الجديدة من اجل تنمية افريقيا (نيباد)".