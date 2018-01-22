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الاتحاد الافريقي يعتزم دعوة المجتمع الدولي إلى الاسهام في تحسين الوضعية الصعبة للاجئين الصحراويين 

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 كانون2/يناير 2018 18:11     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرات
الاتحاد الافريقي يعتزم دعوة المجتمع الدولي إلى الاسهام في تحسين الوضعية الصعبة للاجئين الصحراويين 

أديس بابا - ينتظر أن يصادق الاتحاد الافريقي على مقررات  تدعو المجتمع الدولي إلى الاسهام في تحسين الوضعية الصعبة التي يعيشها  اللاجئون الصحراويون في انتظار تنظيم استفتاء تقرير المصير تحت إشراف الأمم  المتحدة, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الاثنين عن مصادر  مطلعة.

وذكرت ذات المصادر أنه من المنتظر أن تبحث الدورة ال35 للجنة المندوبين  الدائمين للاتحاد الافريقي التي انطلقت, اليوم, بالعاصمة الاثيوبية أديس بابا,  مجموعة من التقارير الصادرة عن اللجان الفنية المتخصصة واللجان الفرعية  المنبثقة عن لجنة المندوبين الدائمين, ودراسة مشاريع المقررات والتوصيات التي  سيعتمدها المجلس الوزاري.

وأشارت, إلى أن "القضية الصحراوية تستحوذ على مساحة كبيرة من التقارير  المقدمة من اللجان التخصصية المعنية بشؤون اللاجئين والنازحين في افريقيا,  والتعاون متعدد الأطراف وكذا تقرير اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب".

 

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وأفادت المصادر ذاتها أن مسودة التقرير المقدم من اللجنة الافريقية لحقوق  الانسان والشعوب, "تطالب الاتحاد الافريقي بالعمل على استكمال مهمة اللجنة  وزيارة الأجزاء المحتلة من تراب الجمهورية الصحراوية والتي أعلن عنها سنة  2012, ولم تستكمل بسبب العراقيل التي وضعها المغرب".

ومن المنتظر أن يصادق الاتحاد الافريقي -بحسب ذات المصادر-على مقررات تدعو  المجتمع الدولي إلى الاسهام في تحسين الوضعية الصعبة التي يعيشها اللاجئون  الصحراويون في انتظار تنظيم استفتاء تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة.

 

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وانطلقت في وقت سابق اليوم باديس بابا أشغال الدورة العادية ال35 للجنة  المندوبين الدائمين التابعة لدول الاتحاد الافريقي بمشاركة وفد صحراوي يقوده  السفير الصحراوي باثيوبيا والاتحاد الافريقي, لمن ابا علي, والتي ستدوم يومي  22 و23 يناير الجاري تحضيرا لدورة المجلس التنفيذي القادمة.

 

وتعقد الدورة العادية لمؤتمر قمة رؤساء وحكومات دول الاتحاد الافريقي ال30  يومي 28 و29 يناير الجاري, تحت شعار "الانتصار في مكافحة الفساد المسار  المستدام لتحويل افريقيا", وستتولى رواندا الرئاسة الدورية للاتحاد.

آخر تعديل على الإثنين, 22 كانون2/يناير 2018 18:41
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الاتحاد الافريقي يعتزم دعوة المجتمع الدولي إلى الاسهام في تحسين الوضعية الصعبة للاجئين الصحراويين 
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 كانون2/يناير 2018 18:11     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرة   شارك

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