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الجزائر وإيطاليا تتفقان على أهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا بشكل "ضروري"  و"عاجل"

  أدرج يـوم : الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 15:57     الفئـة : دولــي     قراءة : 41 مرات
الجزائر وإيطاليا تتفقان على أهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا بشكل &quot;ضروري&quot;  و&quot;عاجل&quot;
صورة وأج

الجزائر - أكد وزير الشؤون الخارجية الإيطالي, أنجيلينو ألفانو, أن الجزائر و إيطاليا تتفقان على أهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا بشكل  "ضروري" و"عاجل".     

 وقال وزير الخارجية الايطالي, في تصريح للصحافة عقب محادثات  جمعته مساء أمس السبت مع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل, "أننا نتقاسم  مع الجزائر  أنه من الضروري تحقيق الاستقرار في ليبيا بشكل عاجل, كما نتقاسم  أيضا (مبدأ) أن مصير ليبيا يجب أن يكون بين أيدي الليبيين أنفسهم", مجددا دعمه  للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

وتأتي المحادثات بين السيد مساهل ونظيره الإيطالي قبيل الدورة ال14 لندوة  وزراء خارجية الحوار 5+5  التي ستعقد اليوم الأحد بالجزائر العاصمة تحت شعار "المتوسط الغربي : تعزيز تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة متقاسمة ومستدامة لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة".  

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وأشار رئيس الدبلوماسية الايطالية إلى أن ندوة وزراء خارجية الحوار 5+5  تتعلق بمواضيع "واسعة", خاصة المتوسط الغربي, و أن هذا الاجتماع بالشكل الذي  سيعقد به في الجزائر " مهم جدا و بإمكانه أن يقدم الكثير من الأجوبة". 

وفي حديثه عن العلاقات الجزائرية الإيطالية, أكد السيد آلفانو أنها "ممتازة " وتتميز ب"صداقة تاريخية نريد أن نجدد تأكيدها, سواء على الصعيد  الثقافي , الاقتصادي أو التجاري", مؤكدا أن العلاقات بين البلدين "لا يعتريها أي ظل".

آخر تعديل على الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 19:48
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الجزائر وإيطاليا تتفقان على أهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا بشكل "ضروري"  و"عاجل"
  أدرج يـوم : الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 15:57     الفئـة : دولــي     قراءة : 41 مرة   شارك

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