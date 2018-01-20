التصريحات المسيئة حول افريقيا: سفراء أمريكيون سابقون يراسلون ترامب 

واشنطن - وجه سفراء أمريكيون سابقون في افريقيا رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب ليعربوا له فيها عن "انشغالهم العميق" بعد التصريحات المهينة التي صدرت عنه حول افريقيا.

وجاء في الرسالة التي وقعها حوالي 80 دبلوماسيا أمريكيا "أننا كقدماء سفراء الولايات المتحدة في 48 بلدا افريقيا نراسلكم لنعرب لكم عن عميق انشغالنا بخصوص (...) ملاحظاتكم الأخيرة حول البلدان الافريقية".

كما دعوا الرئيس ترامب إلى إعادة النظر في رؤيته لإفريقيا ومواطنيها حاثين رئيس البيت الأبيض على "الاعتراف بالإسهامات الكبيرة التي قدمها الأفارقة و الامريكيون من أصل افريقي" للولايات المتحدة ولتاريخها.

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وذكروا في هذا الخصوص بان "افريقيا تعتبر قارة تتمتع بمؤهلات بشرية كبيرة و بتنوع غني () كما أنها قارة تربطها علاقات تاريخية مع الولايات المتحدة".

وتابع ذات الدبلوماسيين "إننا على يقين بان التزاما يكن الاحترام لهذه البلدان يعد أمرأ أساسيا من اجل حماية مصالحنا الوطنية. أن الولايات المتحدة ستكون أكثر امنا و سلاما و ازدهارا واستعدادا لحل المشاكل التي تواجهها البشرية لما نعمل و نتعلم من شركائنا الأفارقة".

وكان الرئيس الأمريكي قد اقر يوم الجمعة الفارط بأنه أدلى "بتصريحات قاسية" تجاه هايتي والبلدان الافريقية خلال جلسة مناقشات حول إصلاح نظام الهجرة لكنه كذب استعماله عبارة "بلدان القذارة" التي أثارت موجة من الأدانة بالولايات المتحدة و عبر العالم.

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أما السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هيلي فقد صرحت يوم الخميس "انها تأسف لكل هذه الوضعية" لكنها لم تقدم الاعتذار للسفراء الأفارقة الذين التقتهم بنيويورك حسب دبلوماسيين أفارقة.

وكانت المجموعة الافريقية بالأمم المتحدة قد اقترحت بان يرسل الرئيس ترامب رسالة صداقة للقادة الأفارقة خلال القمة المقبلة باديس ابابا كتعبير عن حسن نية و هو الاقتراح الذي وعدت نيكي هيلي بتبليغه لدونالد ترامب.