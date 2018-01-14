"حكم المحكمة الأوروبية يؤكد أن الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو احتلال عسكري لا شرعي"

و أوضح الأمين العام لجبهة البوليساريو في كلمة لدى استقباله للجنة المتابعة لتطبيق مقررات ندوة التنسيقيات الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، " بأن الحجج التي قدمها المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية كانت دامغة والأدلة قاطعة والنصوص القانونية الدولية لا جدال فيها، متأسفا على وجود من يستخف بالمجهود القانوني لخبراء ومختصين، يمثلون نخبة الفكر والحضارة الأوروبية، وما تحمله من قيم العدالة والنزاهة والشفافية و المصداقية .
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و أضاف إبراهيم غالي "بأن أي محاولة اليوم لتبرير التعامل الأوروبي مع دولة الاحتلال المغربي هو انتهاك لمبادئ القانون الأوروبي والقانون الدولي الإنساني ".
و أشار الرئيس الصحراوي بأن "أي محاولة اليوم لتبرير التعامل الأوروبي مع دولة الاحتلال المغربي بما يمس حقوق الشعب الصحراوي وسيادته على بلاده وثرواتها الطبيعية، إنما هو إمعان في الاعتداء على شعب مظلوم، وانتهاك لمبادئ القانون الأوروبي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني" .
و استغرب غالي قائلا:"إنه لمن الصعب تصديق أن يكون هناك في أوروبا اليوم من يسعى لافتراس القيم وتدمير الأخلاق وتحطيم المبادئ وانتهاك الشرعية".
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و أكد الأمين العام لجبهة البوليساريو" بأن الموقف الأوروبي المنطقي والمعقول و المسؤول هو ذلك المدافع عن حق الشعب الصحراوي، غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال ".
كما أثنى الرئيس الصحراوي عن ممثلين للحركة التضامنية العالمية مع الشعب الصحراوي الذين اختاروا اجتماع مكتب التنسيقية "تاسك فورس" الذي تحتضنه مخيمات اللاجئين الصحراويين لأول مرة، مقدما الشكر لكافة الوفود القادمة من الجزائر و أنغولا وبلجيكا ومصر وإسبانيا وفرنسا وغانا وإيطاليا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والسويد وسويسرا .
و للإشارة فقد اختتمت أشغال ندوة "تاسك فورس" التي كانت قد انطلقت مند الخميس 11 من الشهر الجاري بتنظيم من ممثلي الحركة التضامنية الدولية مع الشعب الصحراوي بمشاركة وفد جزائري يقوده رئيس لجنة الخارجية في البرلمان الجزائري عبد الحميد سي عفيف.