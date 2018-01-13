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بعثة الاتحاد الأفريقي بواشنطن تطالب الرئيس ترامب بالاعتذار عن تصريحاته المسيئة للدول الأفريقية

  أدرج يـوم : السبت, 13 كانون2/يناير 2018 13:02     الفئـة : دولــي     قراءة : 24 مرات
بعثة الاتحاد الأفريقي بواشنطن تطالب الرئيس ترامب بالاعتذار عن تصريحاته المسيئة للدول الأفريقية

واشنطن - طلبت بعثة الاتحاد الأفريقي لدى واشنطن من  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم اعتذاره بسبب تقارير أفادت بأنه وصف  دولتي هايتي والسلفادور والدول الافريقية بأنها "دول حثالة" وذلك بعد يوم واحد من توجيه الاتحاد الأفريقي انتقادات للرئيس الأمريكي.

وقالت البعثة في بيان بثته وسائل الإعلام الأمريكية يوم السبت انها تدين  هذه التصريحات بأقوى العبارات مطالبة ترامب بالتراجع عن تعليقه والاعتذار ليس  فقط للأفارقة ولكن لكل الأشخاص المنحدرين من أصول إفريقية في جميع أنحاء  العالم.

كما أعرب البيان عن الصدمة والاستياء والغضب ازاء "التعليق المؤسف" الذى قال  إنه فضح "العقيدة الامريكية الشهيرة واحترام التنوع البشري والكرامة البشرية"  مضيفا أن "الاتحاد الأفريقي يعتقد اعتقادا قويا أن هناك سوء فهم كبيرا للقارة  الافريقية وشعبها من جانب إدارة ترامب الحالية".

يشار إلى أن صحيفة "واشنطن بوست" كانت ذكرت أول أمس الخميس أن الرئيس ترامب  استخدم عبارة  "حثالة" لوصف هايتي والسلفادور ودول إفريقية ردا على اقتراح  نواب بتفعيل الحماية للمهاجرين القادمين من هذه الدول.

وعادت "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم مجددا للحديث عن الموضوع واشارت الى ان  تصريحات الرئيس الأمريكي المسيئة للدول الأفريقية وهايتي تعرضت لانتقادات  دولية,  و"وضعت البيت الأبيض والجمهوريين في حالة دفاع, وأثارت شكوكا بشأن  التوصل إلى حلول  للنزاعات خلال الأسابيع المقبلة حول قانون الهجرة".

 

كما أشارت الصحيفة, ان الرئيس ترامب خرج يؤكد "عدم صحة هذه التصريحات" عبر  تغريدة  على موقع "تويتر", إلا أن نفيه -تضيف الصحيفة- لم يفعل الكثير لتهدئة   الغضب الدولي إزاء ما تضمنته.

كلـمات مفتـاحيــة :
بعثة الاتحاد الأفريقي بواشنطن تطالب الرئيس ترامب بالاعتذار عن تصريحاته المسيئة للدول الأفريقية
  أدرج يـوم : السبت, 13 كانون2/يناير 2018 13:02     الفئـة : دولــي     قراءة : 24 مرة   شارك

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