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لجنة المتابعة لتطبيق مقررات ندوة التنسيقيات الأوروبية للتضامن مع الشعب  الصحراوي تجتمع بمفر وزارة الخارجية الصحراوية 

  أدرج يـوم : الجمعة, 12 كانون2/يناير 2018 17:10     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين ) - استعرض اليوم الجمعة أعضاء لجنة المتابعة لتطبيق مقررات ندوة التنسيقيات الأوروبية  للتضامن مع الشعب الصحراوي بمقر وزارة الخارجية الصحراوية بالشهيد الحافظ  بمخيمات اللاجئين الصحراويين القرارات والتوصيات الصادرة عن ندوة باريس لشهر  أكتوبر الماضي.

وتطرق أعضاء اللجنة التي ترأسها رئيس البرلمان خطري أدوه إلى خلاصات الاجتماع التنسيقي لمختلف الجهات الصحراوية ذات العلاقة بعمل التنسيقية الأوروبية  للتضامن مع الشعب الصحراوي.

وتناول اللقاء المحاور الأساسية التي من شأنها توسيع دائرة الدعم السياسي والإنساني وتعزيز الحملات التحسيسية حول حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير  والاستقلال تبعا لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وكذا ضرورة ضمان  الحضور النوعي من عدة بلدان للمرافعة والتدخل أمام اللجنة الرابعة لتصفية  الاستعمار.

ودعا المجتمعون إلى ضرورة القيام بحملات تحسيس وتعبئة الرأي العام الأوروبي للاعتراف بالدولة الصحراوية ومنها الاتصال بالأحزاب والبرلمانات والمجتمع  المدني وكدا النقابات .

كما ناقش الاجتماع المواضيع ذات الأهمية الكبرى على غرار حقوق الإنسان وأهمية تعزيز العمل في إطار الحملة الدولية للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين  الصحراويين بالسجون المغربية والمساهمة في انخراط أكبر عدد من المحامين الدوليين من مختلف الدول الأوروبية.

وبخصوص موضوع الثروات الطبيعية أكد أعضاء اللجنة على أهمية الاستفادة من  تجربة الجمعية البريطانية التي رفعت دعوى قضائية ضد اتفاق الصيد البحري والبحث  عن جمعيات أخرى لرفع دعاوي ضد الدول والشركات المتورطة في نهب الثروات  الطبيعية الصحراوية.

وركز الاجتماع على ضرورة العمل على إصدار توصية من البرلمان الأوروبي لزيادة  الدعم الإنساني ليصل إلى ما كان عليه سنة 1998 و كذا القيام بحملة واسعة للشرح  والتعريف باحتياجات ووضعية اللاجئين الصحراويين, إضافة إلى بذل مجهود منسق  ومكثف لإقناع المفوض السامي للاجئين لزيارة المخيمات وكذلك مديرة مكتب الاتحاد  الأوروبي الخاص بالاستعجالات ''إيكو'' ومديرة الوكالة الدولية السويدية  للتعاون الدولي.

 

وقد حضر الاجتماع عدد من المسؤولين والوزراء بالحكومة الصحراوية وممثلي المجتمع المدني الصحراوي, فيما كانت للبرلمانيين الجزائريين بقيادة رئيس لجنة  الخارجية في البرلمان الجزائري عبد الحميد سي عفيف فرصة زيارة جمعية المفقودين والمعتقلين الصحراويين للاطلاع عن كثب على انشغالات هذه الجمعية الحقوقية.

كلـمات مفتـاحيــة :
لجنة المتابعة لتطبيق مقررات ندوة التنسيقيات الأوروبية للتضامن مع الشعب  الصحراوي تجتمع بمفر وزارة الخارجية الصحراوية 
  أدرج يـوم : الجمعة, 12 كانون2/يناير 2018 17:10     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

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