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اجتماع لوزراء الخارجية العرب مرتقب يوم 1 فبراير القادم لبحث القرار الأمريكي حول القدس 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 17:10     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات
اجتماع لوزراء الخارجية العرب مرتقب يوم 1 فبراير القادم لبحث القرار الأمريكي حول القدس 

القاهرة - يعقد الاجتماع المستأنف لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في 1 فبراير المقبل بمقر الأمانة  العامة للجامعة العربية بالقاهرة, لبحث القرار الامريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الأربعاء في مذكرة رسمية بعثت  بها إلى الدول الأعضاء, بأنه  "في ضوء ما تضمنه قرار مجلس الجامعة على المستوى  الوزاري رقم 8221 بتاريخ 9 ديسمبر الماضي, والذي نص على إبقاء المجلس في حالة  إنعقاد والعودة  للاجتماع في موعد أقصاه شهر لتقويم الوضع والتوافق على خطوات  مستقبلية, فقد تقرر عقد الاجتماع المستأنف لمجلس الجامعة العربية على المستوى  الوزاري في 1 فبراير المقبل, استئنافا لما تقرر في الاجتماع الوزاري العربي  المصغر الاخير بالأردن".

 

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وأضافت الأمانة العامة, أنه " تم الاتفاق على عقد هذا الاجتماع بعد مشاورات تمت بين الأمانة العامة  للجامعة وكل من جيبوتي الرئيس الحالي لمجلس الجامعة  العربية على المستوى الوزاري والاردن الرئيس الحالي للقمة العربية, والوفد الوزاري  العربي المصغر".

وكان مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية التي عقدت في 9 ديسمبر الماضي لدراسة سبل التصدي لإعلان الولايات المتحدة اعتبار القدس عاصمة  لإسرائيل ونقل سفارتها إليها, قرر عقد اجتماع مستأنف له في موعد أقصاه شهر لتقويم  الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات.

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كما عقد الوفد الوزاري العربي المصغر بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة  العربية  أحمد أبو الغيط, اجتماعا لبحث أفضل السبل لمواجهة تداعيات القرار  الأمريكي الذي  يخالف قرارات الشرعية الدولية, وضرورة تكثيف الجهود لحل سياسي ينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي, وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة  وعاصمتها القدس الشرقية, مع التأكيد على مدى خطورة القرار الأمريكي في ضوء  المكانة التاريخية والدينية للقدس , كما تقرر عقد اجتماع موسع للمجلس الوزاري  العربي لبحث الموقف بشأن القدس.

كلـمات مفتـاحيــة :
اجتماع لوزراء الخارجية العرب مرتقب يوم 1 فبراير القادم لبحث القرار الأمريكي حول القدس 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 17:10     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

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