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اتفاق الصيد البحري الاتحاد الأوروبي-المغرب باطل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 15:17     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرات
اتفاق الصيد البحري الاتحاد الأوروبي-المغرب باطل

بروكسيل - يعد اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب  باطل كونه يطبق على الصحراء الغربية و مياهها الاقليمية، حسب النتائج التي توصل اليها المحامي العام لمحكمة العدل الاوروبية والتي نشرت  اليوم الأربعاء. 

وفي بيان لها، أعلنت محكمة العدل الأوروبية أنه " حسب المحامي العام  واتلي فان اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب باطل كونه  يطبق على الصحراء الغربية و مياهها الاقليمية".

 

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وحسب النتائج التي عرضها على محكمة العدل الأوروبية فقد اعتبر الجنيرال ميلكيور واتلي أن "الاتحاد الأوروبي من خلال إبرامه لهذا الاتفاق لم يتمسك  بالتزامه في احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لم يحترم أيضا التزامه ب " عدم الاعتراف  بوضع غير قانوني منبثق عن انتهاكه و لم يضع الضمانات الضرورية ليتم استغلال  الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لفائدة شعب هذا الاقليم".

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وفي سنة 2013ي وقع الاتحاد الأوروبي على اتفاق مع المغرب يسمح لسفن  الصيد البحري الأوروبية- أغلبيتها اسبانية- بالعمل بالمياه الاقليمية للصحراء الغربية التي هي حاليا تحت الاحتلال المغربي.

وبعد مرور سنة، قدمت جبهة البوليزاريو طعنا للمطالبة بإلغاء الاتفاق.  

وخشية من نتيجة مماثلة لقرار اصدرته في 21 ديسمبر 2016  محكمة العدل  الاوروبية التي أقرت بأن اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا  تطبق على الصحراء الغربية، صادقت الحكومة المغربية في يوليو 2017 على مشروعي  قانون يهدفان الى اعادة تحديد المجال البحري للمملكة وقامت بالتالي بضم بحر  الصحراء الغربية لضمان سيطرتها على الموارد البحرية الصحراوية.

آخر تعديل على الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 17:03
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اتفاق الصيد البحري الاتحاد الأوروبي-المغرب باطل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 15:17     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرة   شارك

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