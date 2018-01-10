اتفاق الصيد البحري الاتحاد الأوروبي-المغرب باطل

وفي بيان لها، أعلنت محكمة العدل الأوروبية أنه " حسب المحامي العام واتلي فان اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب باطل كونه يطبق على الصحراء الغربية و مياهها الاقليمية".
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وحسب النتائج التي عرضها على محكمة العدل الأوروبية فقد اعتبر الجنيرال ميلكيور واتلي أن "الاتحاد الأوروبي من خلال إبرامه لهذا الاتفاق لم يتمسك بالتزامه في احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لم يحترم أيضا التزامه ب " عدم الاعتراف بوضع غير قانوني منبثق عن انتهاكه و لم يضع الضمانات الضرورية ليتم استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لفائدة شعب هذا الاقليم".
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وفي سنة 2013ي وقع الاتحاد الأوروبي على اتفاق مع المغرب يسمح لسفن الصيد البحري الأوروبية- أغلبيتها اسبانية- بالعمل بالمياه الاقليمية للصحراء الغربية التي هي حاليا تحت الاحتلال المغربي.
وبعد مرور سنة، قدمت جبهة البوليزاريو طعنا للمطالبة بإلغاء الاتفاق.
وخشية من نتيجة مماثلة لقرار اصدرته في 21 ديسمبر 2016 محكمة العدل الاوروبية التي أقرت بأن اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا تطبق على الصحراء الغربية، صادقت الحكومة المغربية في يوليو 2017 على مشروعي قانون يهدفان الى اعادة تحديد المجال البحري للمملكة وقامت بالتالي بضم بحر الصحراء الغربية لضمان سيطرتها على الموارد البحرية الصحراوية.