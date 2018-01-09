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السلطة الفلسطينية لن تعود الى مفاوضات السلام ما لم يتم إسقاط إعلان ترامب بشأن القدس

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 19:06     الفئـة : دولــي     قراءة : 44 مرات
السلطة الفلسطينية لن تعود الى مفاوضات السلام ما لم يتم إسقاط إعلان ترامب بشأن القدس

رام الله (الضفة الغربية) - قال أمين سر اللجنة التنفيذية  لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات, ان الدعوة الامريكية لعودة  الفلسطينيين الى مفاوضات السلام مع اسرائيل "مقبول لدى القيادة الفلسطينية ما  لم يتم إسقاط" إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة  لإسرائيل.

وأضاف عريقات في تصريحات لإذاعة /صوت فلسطين/ اليوم الثلاثاء أن الرئيس ترامب  وخلال خطابه الذي اعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل " أخرج القدس من أي  مفاوضات" السلام, خلافا لما اتفق عليه بين طرافي الصراع من أن وضع القدس يبقى  ضمن قضايا الحل النهائي, مشددا على أنه " لا معنى لدولة فلسطينية دون أن تكون  القدس عاصمة لها".

 

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وقال إن الإدارة الأمريكية الحالية تريد فرض إملاءات على القيادة الفلسطينية,  وذلك بتبنيها الموقف الإسرائيلي لتصفية قضيتنا من خلال المطالبة بإلغاء وكالة  غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وقطع المساعدات وتجويع اللاجئين  وإغلاق المدارس".

النجاح المحقق في قضية القدس يعد منعطفا في الكفاح من أجل الحق والحرية

 

وحول اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير المقرر الأسبوع المقبل, أوضح  عريقات, أن المجلس سيناقش تحديد العلاقة مع إسرائيل بكافة أشكالها ومواجهة  وإسقاط الإعلان الأمريكي بشأن القدس.

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السلطة الفلسطينية لن تعود الى مفاوضات السلام ما لم يتم إسقاط إعلان ترامب بشأن القدس
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 19:06     الفئـة : دولــي     قراءة : 44 مرة   شارك

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