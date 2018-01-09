تسوية نزاع الصحراء الغربية: التأكيد على "دعم الاتحاد الأوروبي الثابت"  لجهود الأمم المتحدة  

بروكسل - جددت رئيسة الدبلوماسية الاوروبية فيديريكا موغيريني التأكيد اليوم الثلاثاء عن "الدعم الثابت" للاتحاد الاوروبي لجهود الأمم المتحدة من اجل "ضمان تقرير مصير" الشعب الصحراء الغربية و وضع حد لهذا النزاع القديم.

وأوضح بيان للمصالح الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي عقب لقاء جرى ببروكسل بين السيدة موغيريني و المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية هورست كوهلر ان "الممثلة السامية و الرئيسة المساعدة موغيريني قد أكدت على الدعم الثابت للاتحاد الاوروبي لجهود الامم المتحدة في اطار اللوائح الاخيرة لمجلس الامن الدولي, سيما لائحته الاخيرة المصادق عليها في ال28 ابريل 2017 من

اجل المساعدة على انهاء هذا النزاع الذي طال امده".

كما جددت السيدة موغيريني خلال هذا اللقاء الذي سمح بتبادل وجهات النظر حول بعث مسار السلام الاممي في الصحراء الغربية تأكيدها على عزم الاتحاد الاوروبي على "التوصل الى حل سياسي عادل و دائم و مقبول من الجانبين يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية في اطار تفاهمات تتماشى مع مبادئ و اهداف ميثاق الامم المتحدة".

وتابعت رئيسة الدبلوماسية الاوروبية تقول انه "علاوة على استفادة طرفي النزاع من اتفاق نهائي للسلام ستستفيد جميع بلدان المنطقة و كذلك الاتحاد الاوروبي".

وذكرت في هذا السياق بان الاتحاد الاوروبي يدعوا منذ امد طويل الى تعاون اقليمي وثيق مضيفة ان الاتحاد "سيكون على اتم الاستعداد لكي يتوصل مع جميع الاطراف المعنية الى الوسائل الكفيلة بترقية التعاون الاقليمي و العابر للحدود من لجل تعزيز التنمية الاقليمية".

للتذكير ان المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي يقوم منذ يوم الثلاثاء بزيارة عمل الى هيئات الاتحاد الاوروبي ببروكسل حيث يرتقب ان يتحادث مع المسؤولين الاوروبيين حول نزاع الصحراء الغربية و دراسة السبل و الوسائل الكفيلة ببعث مسار السلام المتوقف.

وبعد لقاء مع رئيسة الدبلوماسية الاوروبية سيعقد الرئيس الالماني الاسبق اجتماعا مع المفوض الاوروبي للتعاون الدولي و المساعدة الانسانية و مواجهة الازمات كريستوس ستيليانيديس.

كما سيلتقي في نهاية اليوم بالمفوض الاوروبي المكلف بالسياسة الاوروبية للجوار و مفاوضات التوسعة يوهانس هان.

وتأتي زيارة السيد كوهلر الى المؤسسات الاوروبية في ظرف يتميز بتصاعد التوتر بالكركرات في المنطقة العازلة الواقعة جنوب الصحراء الغربية بين "جدار العار" المغربي و الحدود الموريتانية.