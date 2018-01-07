الجمعية الشيلية للصداقة مع الجمهورية الصحراوية ترفض مشروع قرار ينتهك حق  الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال

فرنسا/تأشيرة: تغيير الشركة المانحة لمواعيد إيداع ملفات طلب التأشيرات ابتداء من 9 ابريل -

دعوة إلى تكثيف البذور و زراعة الخضروات من أجل تحسين الإنتاج المحلي -

قسنطينة: مسيرة للأطباء المقيمين للمطالبة بتحسين ظروفهم الاجتماعية المهنية -

القضاء على 1.050 سوق غير شرعي حتى نهاية نوفمبر 2017 -

وزير الصحة يؤكد شروع قطاعه في انجاز عدة مشاريع لبلوغ النجاعة في العلاج -

اللواء هامل يشارك بأديس أبابا في الاجتماع ال13 لرؤساء أجهزة الشرطة والأمن بالدول الإفريقية -

بطولة الجزائر للاكابر في المصارعة: مشاركة أكثر من 220 مصارع يومي الجمعة والسبت بالجزائر العاصمة -

القوات السورية تحقق تقدما كبيرا في محافظات إدلب وحماة وحلب -

تساقط ثلوج على مرتفعات غرب و وسط-غرب الوطن التي يتجاوز علوها 1000 متر ابتداء من مساء يوم الأحد -

رسو مفرزة سفن حربية للقوات البحرية الصينية بميناء الجزائر -

الجزائر-تونس: التأكيد على أهمية التواصل بين البلدين والاستفادة من التجارب الثنائية بما يضمن الأمن في البلدين -

لهبيري يشدد على أهمية جاهزية الأعوان للتصدي لمختلف أنواع الحوادث والأخطار -

جبهة البوليساريو تؤكد تعاونها الصادق مع الامم المتحدة للتوصل الى حل سلمي مبني على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير -

توفر الأدوية: تنصيب خلية متابعة الأربعاء القادم -

ياسمين لعلام تعيد اكتشاف العاصمة عن طريق صورها -

أوبرا الجزائر العاصمة تبدأ السنة بأوبرا كارمان -

أزمة الكركرات: المغرب يعترض ايفاد بعثة أممية -

مصلحة الاستعجالات المتنقلة والانعاش بوهران : فريق يهب لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة -

يناير/ورقلة : برنامج إحتفالي ثري بنكهة وألوان التراث والثقافة الأمازيغية -