"القوات السورية تحقق تقدما كبيرا في محافظات إدلب وحماة وحلب"

وأوضح الناشطون وفقا لقناة (الحرة) الإخبارية, أن القوات السورية "تمكنت من السيطرة على عدد كبير من القرى والبلدات في إدلب وحماة وحلب,عقب اشتباكات عنيفة مع مسلحي / هيئة تحرير الشام/ ومسلحي المعارضة", مضيفين أن القوات السورية مدعومة بالطيران الروسي," نفذت غارات مكثفة على الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب والتي تعد مركز تجمع مهم للقوات لمقاتلي هيئة (تحرير الشام)".
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من جهة أخرى, أُصيب طفلان بجروح, اليوم جراء استهداف المجموعات المسلحة بالقذائف لمخيم "الوافدين" بريف دمشق, في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر ب"الغوطة" الشرقية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق قوله, إن "مجموعات مسلحة استهدفت المنازل السكنية في مخيم /الوافدين/ بقذيفتين, أسفرتا عن إصابة طفلين بجروح ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات".
وردا على الاعتداءات, وجهت وحدات من الجيش السوري ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف في عمق "الغوطة" الشرقية, ما أسفر عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف و خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.