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أزمة الكركرات: المغرب يعترض ايفاد بعثة أممية

  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 13:27     الفئـة : دولــي     قراءة : 36 مرات
أزمة الكركرات: المغرب يعترض ايفاد بعثة أممية

نيويورك - رفض المغرب بشكل قطعي طلب لمنظمة الأمم المتحدة  بإيفاد بعثة تقنية إلى الكركرات بهدف بحث سبل لحل الأزمة بهذه المنطقة العازلة  الواقعة بجنوب الصحراء الغربية, حسب ما علمته واج أمس السبت لدى جبهة  البوليزاريو.

و أوضح السيد احمد بوخاري, ممثل جبهة البوليزاريو بمنظمة الأمم المتحدة أن  البعثة الأممية متضمنة في الفقرة ال3 من لائحة مجلس الأمن رقم 2351 المؤرخة في  سنة 2017 والتي تمدد  مهمة المينورسو التي تعترف أن ازمة الكركرات "تثير أسئلة  جوهرية مرتبطة بوقف اطلاق النار و بالاتفاقات ذات الصلة" و  تطالب من الأمين  العام للمنظمة أن "يبحث سبل حلها".

و يذكر أن هذا البند من اللائحة 2315 قد كان موضوع مفاوضات دامت عدة أيام على  مستوى مجلس الأمن الذي قرر, بموافقة الطرفين, أن يبحث اسباب و تداعيات خرق  المغرب لوقف اطلاق النار.

و تبين انطلاقا من هذه المحادثات أن الوضع بالكركرات يتطلب ايجاد حل لا يكتفي  بتسجيل اختراقات لاتفاق وقف اطلاق النار بل يتطرق إلى الأسباب الحقيقة التي  كانت وراء هذه الأزمة.

 

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و أشار السيد بوخاري أنه تم الخروج بعد ذلك باتفاق يقضي بإيفاد بعثة تقنية  إلى الميدان, مضيفا أنه بعد مرور شهر عن المصادقة على اللائحة باشر الطرف  الصحراوي اتصالات مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة و كذا مع قسم عمليات  السلام و قسم الشؤون السياسية بهدف تطبيق هذا البند.

غير أن المغرب قد رفض شهر سبتمبر الفارط بشكل قاطع طلب الأمين العام و هو  الرفض الذي يشكل حجة اضافية لرغبة المغرب بدفع الوضع إلى التأزم اكثر فأكثر.

و اضاف السيد بوخاري أن الرئيس الصحراوي و بهدف تفادي التصعيد بالمنطقة, قد  راسل بتاريخ 9 ديسمبر الفارط الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة, أنطونيو  غوتيريس لإخطاره بالوضع بالكركرات.

و استطرد يقول أن الرئيس غالي قد استلم أمس السبت رسالة من السيد غوتيريس  يعترف الأمين العام الأممي فيها "بأهمية حل مشكل الكركرات في اطار الفقرة 3 من  لائحة مجلس الأمن".

 

 

اجتماع بين غالي و كوهلر قبل نهاية شهر يناير الجاري

 

 

 

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و ابرز السيد غوتيريس في رسالته إلى الرئيس الصحراوي أن اقتراح ارسال هذه  البعثة إلى المنطقة العازلة قد رحب بها من قبل الطرف الصحراوي الذي عبر عن  رغبته في التعاون مع منظمة الأمم المتحدة من أجل تطبيقه, و هو اعتراف يعين  بشكل ضمني المغرب كطرف يعيق عمل الأمم المتحدة.

و صرح السيد بوخاري أن جبهة البوليزاريو "ترحب برسالة الأمين العام و كذا  برغبته في تطبيق هذا البند المنصوص عليها ضمن اللائحة المذكورة".

كما اعتبر في السياق ذاته أنه يتعين على الأمم المتحدة أن "تواجه هذا المشكل  بشجاعة و شفافية".

و عرف الوضع بمنطقة الكركرات تأزما في الأيام الأخيرة بعد ورود معلومات تشير  إلى الابقاء على مرحلة "رالي افريقيا ايكو راس" التي ستعبر الكركرات.

و ارسلت جبهة البوليزاريو منذ ثلاث ايام سيارتي شرطة إلى المنطقة من اجل  اخطار المينورسو بضرورة أخذ التدابير اللازمة لتفادي التصعيد خلال هذه المرحلة  من الرالي. و يعتبر الابقاء على هذه المرحلة من الرالي بمثابة استفزاز لا سيما  و أن المنطقة تعد منطقة عسكرية يمنع فيها ممارسة أي نشاط مدني.

 

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وأكد السيد بوخاري أن الطرف الصحراوي قد حذر منظمي الرالي أنه سيقوم بوقف  مرور قافلتهم في حال تواجد سيارات تمارس الاستفزاز بواسطة العلم المغربي.

و بالمقابل تسعى جبهة البوليزاريو لإيجاد حل للازمة حيث من المرتقب أن يجتمع  قبل نهاية شهر يناير الجاري الرئيس براهيم غالي بالمبعوث الأمم هورست كوهلر  لبحث لا سيما مسائل العبور التجاري و مكافحة المخدرات بالمنطقة.

و أوضح المسؤول الصحراوي أنه لم يحدد بعد تاريخ الاجتماع الذي سيعقد بدون شك  في احدى العواصم الأوروبية.

هذا و ابرز المسؤول الصحراوي أن تطبيق لائحة مجلس الأمن "سيسهم بشكل كبير في  عمل المبعوث الأممي" الذي سيواجه عائقين رئيسيين و هما "تعنت المغرب و السلوك  الاستعماري لفرنسا" بمجلس الأمن. 

و كان الامين العام لمنظمة الامم المتحدة, أنطونيو غوتيريس قد أعرب أمس  السبت عن انشغاله ازاء التوترات الأخيرة بالمنطقة العازلة الكركرات داعيا  المغرب و جبهة البوليزاريو الى التحلي بضبط النفس.

آخر تعديل على الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 13:42
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أزمة الكركرات: المغرب يعترض ايفاد بعثة أممية
  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 13:27     الفئـة : دولــي     قراءة : 36 مرة   شارك

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