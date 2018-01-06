الصحراء الغربية:  "انشغال" الأمين العام للأمم المتحدة ازاء تجدد التوترات بمنطقة الكركرات

في هذا الصدد صرح الناطق باسمه, فرهان حق أن "الامين العام جد منشغل بشأن تجدد التوترات بالمنطقة العازلة الكركرات الواقعة جنوب الصحراء الغربية بين الجدار الرملي المغربي و الحدود الموريتانية".
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كما أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن انسحاب جبهة البوليزاريو و المغرب من هذه المنطقة سنة 2017 كان "أمرا حاسما من أجل استحداث فضاء مناسب لاستئناف الحوار تحت اشراف مبعوثه الخاص, هورست كوهلير".
ودعا السيد غوتيريس الطرفين الى التحلي "بضبط النفس و تفادي تصاعد التوترات" و كل عمل من شأنه تغيير الوضع بالمنطقة العازلة.