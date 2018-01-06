اجتماع وزاري عربي مصغر بعمان لمواجهة قرار ترامب بشأن القدس 

عمان - بدأت اليوم السبت بالعاصمة الأردنية, عمان, أشغال اجتماع الوفد الوزاري العربي لمتابعة تداعيات القرار الأمريكي حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة اليها.

ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية مصر وفلسطين و السعودية و الإمارات و المغرب و الأردن, وهم أعضاء وفد الوزراء المشكل بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ في التاسع من ديسمبر الماضي, الى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويهدف الاجتماع لمتابعة التداعيات الخاصة بالقرار الأميركي فضلا عن تنسيق الجهود والتحركات العربية دوليا للحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للقدس باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها في المفاوضات بين الأطراف المعنية.

‎وبحسب مصادر أردنية فان الاجتماع سيناقش آليات التحرك على المستوى الدولي في المرحلة المقبلة للتأكيد على وضعية القدس وحمايتها قانونيا باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي للقضية الفلسطينية.

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‎كما سيناقش التحركات العربية الواجب اتخاذها لتغيير الموقف الأمريكي الذي يمس بمكانة القدس ووضعها القانوني والتاريخي.

‎ويتوقع أن يبحث المجتمعون آليات تنسيق الجهود العربية وتوحيدها للرد على القرار الأمريكي, والخروج بحلول واقعية في هذا المجال "عبر التواصل والتنسيق مع المجتمع الدولي لتحقيق الحل الأمثل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وهو حل الدولتين لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة".

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‎وكان مجلس الجامعة العربية قد قرر عقب اجتماع وزراء خارجية العرب مباشرة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال العودة إلى الاجتماع في موعد أقصاه شهر لتقييم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات الراهنة بما في ذلك عقد قمة استثنائية عربية في المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئيسا للدورة الحالية للقمة العربية.

‎كما سيناقش الاجتماع تكليف مجلس الجامعة العربية للجنة مبادرة السلام العربية بتشكيل لجنة من أعضائها للعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للحد من التبعات السياسية لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومواجهة آثاره وتبيان خطورته بالنظر الى المكانة الوطنية والتاريخية والدينية للقدس عند المسلمين والمسيحيين.

‎وتضم لجنة مبادرة السلام العربية -التي يترأسها الأردن- في عضويتها, كلا من: البحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر والمغرب واليمن وأمين عام الجامعة العربية.

‎وكان وزراء الخارجية العرب طالبوا الولايات المتحدة في اجتماعهم الطارئ الذي عقد في القاهرة في ديسمبر الماضي بدعوة من الأردن بـ"إلغاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها" مؤكدين أن القرار "يقوض جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط".