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  مسيرات مؤيدة للحكومة الإيرانية بعد موجة الاحتجاجات المنددة بتردي الوضع الاقتصادي في البلاد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 كانون2/يناير 2018 16:42     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات
  مسيرات مؤيدة للحكومة الإيرانية بعد موجة الاحتجاجات المنددة بتردي الوضع الاقتصادي في البلاد

 

 طهران - شهدت عدة مدن إيرانية, يوم الأربعاء, مسيرات  مؤيدة للحكومة بعد موجة الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن بإيران  يوم الخميس  الماضي, على خلفية تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الاساسية.

ونشر التلفزيون الحكومي الإيراني لقطات مباشرة لمسيرات مؤيدة للحكومة في  منطقتي كرمانشاهوإيلام وجورجان حيث رفع آلاف من المتظاهرين أعلام إيران وصور  الزعيم الروحي آية الله علي خامنئي ورددوا شعارات داعمة له.

 

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واستمرت الاحتجاجات حتى مساء أمس الثلاثاء حسب التقارير الاعلامية, فيما  أظهرت تدوينات وتسجيلات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي نشر شرطة  مكافحة الشغب في عدة مدن.

وكان الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي اتهم, مساء أمس, من أسماهم "أعداء  البلاد بالخارج" بإثارة الاضطرابات.

 

وخلفت الاحتجاجات, حسب مسؤولين إيرانيين, مقتل 22 شخصا على الأقل, بينهم  فردين من قوات الأمن. كما اعتقلت قوات الامن أكثر من 450 شخصا في العاصمة  طهران ومئات آخرون في مختلف أرجاء البلاد, استنادا الى تقارير اعلامية.

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  مسيرات مؤيدة للحكومة الإيرانية بعد موجة الاحتجاجات المنددة بتردي الوضع الاقتصادي في البلاد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 كانون2/يناير 2018 16:42     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

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