الإنفاق العسكري يواصل ارتفاعه في العالم

واشنطن - أشار تقرير نشرته كتابة الدولة يوم الثلاثاء بواشنطن إلى أن النفقات العسكرية في العالم سجلت رقما قياسيا جديدا تراوح بين 73ر1 و 76ر2 ترليون دولار خلال 2015 مقابل 35ر1 و 89ر1 ترليون دولار في 2005.

وكشف التقرير السنوي حول الإنفاق على التسليح وتحويلات الأسلحة في العالم في طبعته 35 أنه رغم هذا الارتفاع الكبير فإن حصة النفقات العسكرية في الإنتاج الاقتصادي العالمي نهاية 2015 كانت أقل مقارنة بنهاية الحرب الباردة في 1989 حيث قدرت ب 7ر4 بالمائة من الإنتاج الإجمالي.

وارتفع المبلغ السنوي للتسليمات الدولية للأسلحة بحوالي 60 في المائة مرتفعة من 115 مليار دولار إلى حوالي 192 مليار دولار رغم الانخفاض المسجل بعد 2012.

وانتقلت حصة بيع الأسلحة في التجارة الدولية من 6ر0 إلى 9ر0 خلال نفس الفترة.

و تبقى كل من الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي متقاربتان في مجال بيع الاسلحة بما يمثل 10 في المائة لكل منهما من التجارة الدولية للأسلحة, تليهما روسيا ب5 في المائة والصين ب 2 في المائة.

من جهة أخرى مثلت الدول الغنية عموما 97 في المائة من الصادرات الدولية من الاسلحة وحوالي 65 في المائة من الواردات إذ صدرت الولايات المتحدة الامريكية لوحدها ضمن هذه الفئة حوالي 129 مليار دولار سنويا.

وأوضح التقرير أن الفائض التجاري لبيع الأسلحة ساهم بمقدار 20 في المائة في تقليص العجز التجاري العام للولايات المتحدة الأمريكية مضيفا أن أهم الصادرات الامريكية (حوالي 69 في المائة), تم تسليمها لدول غنية.

وأشار التقرير في الختام إلى انخفاض عدد الافراد العاملين في جيوش العالم خلال الفترة التي شملها التقرير ب 2 في المائة بحيث بلغ 6ر20 مليون فرد في 2015 مقابل 1ر21 مليون سنة 2005.