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فرنسا: إحراق 1031 سيارة و اعتقال 510 أشخاص خلال ليلة رأس السنة 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 09:30     الفئـة : دولــي     قراءة : 33 مرات
فرنسا: إحراق 1031 سيارة و اعتقال 510 أشخاص خلال ليلة رأس السنة 

باريس - أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية امس الاثنين أن ليلة  رأس السنة شهدت إحراق 1031 سيارة واعتقال 510 أشخاص في أرجاء فرنسا, مسجلة  ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان ان عدد السيارات التي تم إحراقها بشكل مباشر  أو بسبب امتداد النيران إليها ارتفع من 935 العام الماضي إلى 1031 فيما زاد  عدد المعتقلين من 456 إلى 510 أشخاص, وأفادت بإصابة ثمانية شرطيين و ثلاثة  عسكريين في أعمال شغب بمناطق مختلفة في فرنسا.

وكان شرطيان فرنسيان, من بينهما إمرأة,  قد تعرضا, خلال ليلة رأس السنة,  للاعتداء والضرب المبرح على يد عشرات من الأشخاص أثناء تدخلهما لفض شجار اندلع  ببلدة "شامبينيي-سور-مارن  بالضاحية الشرقية لباريس.

 

وأظهرت كاميرات المراقبة قيام العشرات بضرب الشرطية التي كانت ملقية على  الأرض وتم  نقل الشرطيين إلى المستشفى لتلقيهما العلاج من كسر في الأنف لإحداهما ومن إصابات مختلفة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 09:58
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فرنسا: إحراق 1031 سيارة و اعتقال 510 أشخاص خلال ليلة رأس السنة 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 09:30     الفئـة : دولــي     قراءة : 33 مرة   شارك

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