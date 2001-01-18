2017 : السنة التي وقعت فيها الولايات المتحدة على انعزالها

واشنطن- أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أي وقت مضى منعزلة على الساحة الدولية في سنة 2017 ، سيما بعد القرار المفاجئ للرئيس دونالد ترامب حول العديد من المسائل الدولية التي عززت من مخاوف انكفاء أمريكا على نفسها و بالتالي التراجع شيئا فشيئا عن التزاماتها الدولية.

لقد زاد الرئيس ترامب في ظرف سنة فقط باسم شعار "أمريكا أولا" من وتيرة الانسحاب من الاتفاقات الدولية و المنظمات الأممية مديرا ظهره للعلاقات متعددة الأطراف و عقودا من التزامات الإدارات الأمريكية السابقة.

كما أعطى منذ توليه الحكم في يناير الأخير لمحة عن سياسته التجارية على المستوى الدولي، من خلال انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق الشراكة عبر الهادي الموقع في سنة 2015 مع 11 بلدا من منطقة أسيا و المحيط الهادي.

و اقترح مكان هذه المعاهدة اتفاقات ثنائية، حيث قال انه يريد إجراء مفاوضات مع بلدان تلك المنطقة مع وعوده بالحفاظ على مناصب الشغل و الشركات الصناعية الأمريكية.

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إلا أن انسحابه الاستعراضي من اتفاق باريس حول المناخ في يونيو الأخير كان بدون شك إحدى القرارات المتسرعة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دون تقييم نتائجها، حسبما اجمع عليه المحللون.

و من تم فان القوة الغربية الأولى قد أصبحت البلد الوحيد الذي لا ينتمي إلى هذا العقد الرامي إلى التخفيض من الاحتباس الحراري للكوكب.

و تبع هذا الخروج من اتفاقية المناخ انسحابين آخرين من المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) والمعاهدة العالمية حول اللاجئين، و كذا الإعلان عن إعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية و محاولات إفشال الاتفاق حول النووي الإيراني.

و لتلخيص الوضع يرى بعض المحللين بواشنطن أن شعار "أمريكا أولا" الذي رفعه دونالد ترامب بصدد التحول إلى "أمريكا وحدها".

و قد زادت عزلة الولايات المتحدة في شهر ديسمبر الأخير بعد قرار ترامب اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

و من خلال إجراء قطيعة مثيرة مع السياسية الأمريكية في الشرق الأوسط، اتخذ الرئيس الأمريكي قرارا منفردا بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة غير مكترث بردود أفعال المجتمع الدولي.

الزعامة الأمريكية تفقد تأثيرها

في هذا الصدد، اعتبرت الأمم المتحدة التي انتقدت بشدة التحول الأمريكي بخصوص مسار السلام في الشرق الأوسط قرار ترامب ب"الباطل و غير القانوني"، و ذلك خلال تصويت بالأغلبية المطلقة للجمعية العامة للأمم المتحدة مؤكدة بذلك تلك العزلة و بالتالي فان الولايات المتحدة مستبعدة من أي دور كراع للسلام و ذلك باعتراف كبار مسؤولي البيت الأبيض.

لقد فقدت الزعامة الأمريكية من تأثيرها بسبب الدور المتواضع لكتابة الدولة في تسيير أهم الملفات الدولية.

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و يفتقر كاتب الدولة الأمريكي للخارجية راكس تيلرسن الذي أثير موضوع مغادرته لمنصبه في عدة مناسبات في هذه السنة إلى نفس أدوات التأثير الدبلوماسي التي كان يتوفر عليها الوزراء الذين سبقوه.

كما أن خلافاته مع الرئيس ترامب حول العديد من المسائل الدولية من بينها ملف القدس المحتلة قد قلص من مجال تحركه الدبلوماسي و زاد من حدة هذه الوضعية استقالة الدبلوماسيين ذوي الخبرة و إبعاد عديد المسؤولين الذين يشكلون العمود الفقري لكتابة الدولة فيما تعرف عملية إصدار عديد التعيينات في مناصب دبلوماسية في إفريقيا و الشرق الأوسط تأخرا كبيرا.

وفي إطار الانتقادات الموجهة لكتابة الدولة ندد المعسكر الديمقراطي ب"الخسائر التي تسببت" فيها الدبلوماسية الأمريكية منتقدة بشدة سلوك البيت الأبيض تجاه هذه الوزارة الإستراتيجية.

إجراءات متناقضة على المستوى الداخلي

تميزت السنة الأولى لدونالد ترامب في البيت الأبيض بالجدل، حيث أن الرئيس الذي كان يريد قلب المقاييس السياسية بواشنطن قد نبذ الصحافة و حتى الجمهوريين و أصبح موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسيلته الوحيدة للاتصال.

فبعد أسبوع من توليه الحكم وقع ترامب على مرسوم للهجرة يمنع بمقتضاه الدخول المؤقت لرعايا ستة بلدان ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة و قد أثار قراره شجب الطبقة السياسية الأمريكية و منظمات غير حكومية و بعدها أصدرت المحكمة العليا في شهر ديسمبر مرسوما جديدا خففا و ذلك بعد سنة من معركة قانونية.

كما تعرض الرئيس الصيف الماضي إلى موجة من الانتقادات لما صرح بان مسؤولية المواجهات العنيفة التي وقعت بشارلوت فيل بين اليمين المتطرف و المتظاهرين يجب ان "يتحملها الجانبين".

لكنه تراجع بعد ذلك منددا بالعنصرية و بالتنظيم العنصري (كو كلوكس كلان) إلا انه لم يتمكن من تخفيف الجدل الذي سببه خطابه الأول حول الأحداث.

و تعرضت نزاهة الرئيس الأمريكي مرة أخرى إلى امتحان عسير لما قام بإبعاد رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي دون إشعار مسبق و ذلك في خضم تحقيق حول قضية القرصنة الروسية.

و أشارت المحطة الاخبارية "سي ان ان" إلى أن إقالة كومي تعتبر "زلزالا سياسيا بقوة غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة و الذي ستكون نتائجه العميقة مجهولة".

أما في المعسكر الديمقراطي فان عبارة "عزل" باتت تتكرر أكثر فأكثر على أفواه المعارضين للرئيس ترامب لكن زعماء الحزب الديمقراطي قد حاولوا خلال الأشهر الأخيرة إفشال هذه المبادرة خشية تسييس التحقيقات الجارية حول القرصنة الروسية.