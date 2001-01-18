فلسطين:  2017 "الأسوأ اقتصاديا" على قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي وتعثر الإعمار

غزة - دفع تشديد إسرائيل قيود ا لحصار على قطاع غزة واستمرار تعثر إعادة إعماره بأن تكون سنة 2017 "الأسوأ اقتصاديا" على القطاع, بحسب ما جاء يوم الأحد في تقرير اقتصادي أصدرته غرفة تجارة وصناعة غزة.

وذكر التقرير أن اسرائيل "استمرت خلال 2017 بإتباع سياساتها وإجراءاتها العقابية بحق قطاع غزة عبر إضافة العديد من السلع والبضائع إلى قوائم الممنوع دخولها إليها".

وأفاد التقرير أن إسرائيل لا تزال تمنع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والتجهيزات وقطع الغيار إلى قطاع غزة، فيما تقيد دخول مواد البناء.

إقرأ أيضا: المالكي: فلسطين ستسعى لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة قريبا

وأوضح أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت واحتجزت العشرات من التجار ورجال الأعمال لدى تنقلهم عبر حاجز (بيت حانون/إيرز) مع قطاع غزة، فيما تجاوز عدد التجار ورجال الأعمال الممنوعين والمسحوب تصاريحهم 3 آلاف شخص.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة, الذي يقطنه ما يزيد عن مليوني فلسطيني منذ منتصف 2007 .

وشهدت سنة 2017 ارتفاعا غير مسبوق في معدلات البطالة, إذ بلغت 6ر46 بالمائة في الربع الثالث بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ويقول البنك الدولي إن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميا من حيث الكثافة السكانية.

إقرأ أيضا: الأمم المتحدة تقر مشروع قرار يرفض تغيير وضع القدس الشريف

ونبه التقرير إلى استمرار تعثر إعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه منتصف سنة 2007 بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي و"عقم" آلية دخول مواد البناء عبر آلية الأمم المتحدة.

وأوضح أن كمية ما تم إدخاله من مادة الأسمنت للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة منذ انتهاء الهجوم الإسرائيلي حتى الآن لا تتجاوز مليوني طن, وهي لا تمثل سوى 30 بالمائة من احتياج قطاع غزة للأسمنت خلال نفس الفترة.

كما أشار التقرير إلى أن المبالغ التي تم تخصيصها لإعادة إعمار القطاع الاقتصادي في غزة لم تتجاوز حتى الآن 25 مليون دولار فقط بما لا يتجاوز 5ر16 بالمائة من إجمالي أضرار القطاع الاقتصادي من جراء الحصار.

يذكر أن عدد المنشآت الاقتصادية التي تم استهدافها في الهجوم الإسرائيلي في كافة القطاعات بلغ 5.153 منشأه اقتصادية بحجم أضرار يزيد عن 152 مليون دولار.

إقرأ أيضا: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدعو إلى بلورة استراتيجية وطنية جديدة لمواجهة مخططات الاحتلال وحلفائه

وحسب ذات المصدر فقد أقدمت السلطات الإسرائيلية خلال 2017 على غلق معبر (كرم أبو سالم) وهو المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة لمدة تقارب 4 أشهر .

وعليه أكد التقرير أن قطاع غزة مع نهاية سنة 2017 "دخل في مرحلة الانهيار الاقتصادي، وأصبح نموذجا لأكبر سجن في العالم" في ظل النقص الشديد في الخدمات الأساسية لسكانه.

وطالب التقرير المؤسسات والمنظمات الدولية بالضغط الفعلي على إسرائيل لإنهاء حصارها لقطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجات القطاع من السلع والبضائع وعلى رأسها مواد البناء دون قيود أوشروط.