الصحراء الغربية : سلطات الاحتلال المغربية تطرد باحثين يابانيين من مدينة العيون المحتلة

العيون المحتلة- أقدمت سلطات الاحتلال المغربي على طرد باحثين يابانيين من مقر الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، بمدينة العيون المحتلة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وذكرت الوكالة، أن الباحثين اليابانيين، اكهيشا ماتسومو، وهو أستاذ بجامعة اوساكا، وزوجته، كيوكو فوروساوا، وهي أستاذة بجامعة المرأة المسحية بطوكيو، قد حلا، مساء الخميس، بمدينة العيون المحتلة في زيارة للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، بهدف الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

وأضافت، أنه كان من المقرر ان يلتقي الباحثان بالعديد من الفعاليات السياسية والحقوقية و الإعلامية بالمنطقة.

وقامت سلطات الاحتلال المغربي، بتوقيف الباحثين اليابانيين، أمس الجمعة، على مستوى شارع مكة لمدة ربع ساعة قبل أن تحاصرهم مرة أخرى بمقر الجمعية أين كانوا يعقدون اجتماعا مع أعضاء الجمعية، وتنقلهم إلى مطار المدينة وتطردهم إلى مدينة الدار البيضاء المغربية.

يذكر أن السلطات المغربية، لا تزال تواصل إغلاقها للإقليم أمام البعثات والوفود الأجنبية في محاولة للتعتيم على الانتهاكات المرتكبة في حق الشعب الصحراوي وخيراته وثرواته.