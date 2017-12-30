القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

شلل تام في مدينة جرادة المغربية احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية والمهنية الكارثية

  أدرج يـوم : السبت, 30 كانون1/ديسمبر 2017 17:53     الفئـة : دولــي     قراءة : 50 مرات
شلل تام في مدينة جرادة المغربية احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية والمهنية الكارثية

الرباط- شهدت مدينة جرادة (شمال شرق المغرب) يوم أمس الجمعة، إضرابا عاما، تسبب في شلل تام لكل مظاهر الحياة من محلات تجارية وأسواق وحتى هيئات النقل والمؤسسات التعليمية، استجابة لدعوة أطلقتها مجموعة من الهيئات السياسية بالمدينة الثلاثاء الماضي، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية والمهنية الكارثية التي يعاني منها الإقليم والتي تسببت في مقتل شابين الأحد الماضي بحثا عن ما بات يعرف ب"الخبز الأسود".

ونقل موقع "سياسي.كوم" المغربي عن مصادر محلية، بأن الإضراب كان ناجحا وعرف استجابة واسعة من قبل كل أصحاب المحلات، لينضم إليه فيما بعد أرباب وسائل النقل والمؤسسات التعليمية، وذلك بالرغم من المضايقات و الضغوط التي مارستها السلطات المحلية المغربية على أصحاب المحلات والتي لم تثن عزمهم على المضي قدما في التقيد بالإضراب والخروج فيما بعد في مسيرات إحتجاجية واسعة.

و تعيش مدينة جرادة منذ أسبوع على "وقع إحتقان كبير"، حيث لم تتوقف الاحتجاجات والمسيرات الغاضبة والمنددة بالأوضاع الاجتماعية والمهنية، وكذا الاقتصادية المزرية التي باتت تدفع بسكان المدينة للمغامرة بحياتهم من أجل افتكاك لقمة العيش، كما حدث مع الشابين اللذين لقيا مصرعهما في آبار الفحم (الساندريات) الجمعة الماضي مما فجر غضبا جماهيريا غير مسبوق بالمدينة.

ويأتي هذا الإضراب الذي دعي إليه من قبل هيئات نقابية وحقوقية في المدينة من أجل لفت الإنتباه إلى الأوضاع التي يعيشها الاقليم من اجل طرح بديل اقتصادي يجنب أبناء المدينة الذين ينزلون إلى الموت الذي يتربص بهم في مناجم الموت، حيث دعا ممثلو السكان والأحزاب السياسية في جرادة لضرورة فتح تحقيق مع المتورطين من وزارة الطاقة والمعادن والسلطات الإقليمية والمياه والغابات المغربية لتقصي ما آلت إليه الأوضاع بالمناجم.

ومن أهم المطالب التي حراك جرادة هي الدعوة لطرح بديل اقتصادي وبعث تنمية حقيقية و فك العزلة عن الإقليم وجبر الضرر الجماعي إضافة إلى المطالبة بإعادة النظر في فواتير الماء والكهرباء، والتنديد بإغلاق مناجم جرادة وسيدي بوبكر وتوسيت و واد الحيمر.

وأكد المحتجون تمسكهم بالمسيرات في الشارع، وتعميمها في كل أنحاء المدينة ونقل لهيبها إلى المدن المجاورة على غرار مدينة بوعرفة، التي عرفت هي الأخرى يوم أمس وقفة احتجاجية تضامنا مع الحراك الشعبي بجرادة واحتجاجا عن الأوضاع المزرية التي تعيشها المدينة.

كما دعت التنسيقية المحلية ضد الحقرة بوجدة إلى تنظيم وقفة احتجاجية تضامنا مع حراك جرادة، كما تشهد مدينة بني مطهر وقفة مماثلة منذ يوم أمس تضامنا مع حراك جرادة.

و للإشارة، فقد دعا للحراك الشعبي بجرادة ، كل من الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المحلي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل، إلى جانب الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم وكذا الكتابة الإقليمية للحزب الاشتراكي الموحد إضافة إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي وكذا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

كلـمات مفتـاحيــة :
شلل تام في مدينة جرادة المغربية احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية والمهنية الكارثية
  أدرج يـوم : السبت, 30 كانون1/ديسمبر 2017 17:53     الفئـة : دولــي     قراءة : 50 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

17.12.30

قرابة 3.000 مليار دينار من الجباية العادية تم تحصيلها إلى غاية نهاية نوفمبر

17.12.30

الجزائر استثمرت 150 مليار دولار في محطات توليد الكهرباء

17.12.30

2017: سنة مواصلة مجهودات التنمية الاجتماعية

17.12.30

الصحراء الغربية : سلطات الاحتلال المغربية تطرد باحثين يابانيين من مدينة العيون المحتلة

17.12.30

القضاء على إرهابي خطير بولاية جيجل

17.12.30

العاصمة: نحو استلام 40 مشروعا لتوسيع شبكة الطرقات بداية 2018

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

17.12.27

إجراءات ملموسة لصالح الجالية الجزائري بفرنسا

17.12.25

ملف الصحراء الغربية يحظى بمزيد من الاهتمام في فرنسا رغم التعتيم الاعلامي

17.12.25

أدرار : ولد علي يعطي إشارة انطلاق تظاهرة "الجزائر في أحضان صحرائها" في طبعتها الرابعة

17.12.25

ورقلة : غلام الله يبرز دور المتصوف "الحقيقي" في المجتمع

17.12.25

فرحات عباس "رجل استثنائي كان لديه شجاعة و أفكار"

17.12.25

حريق بالسوق الشعبي لعين النعجة يتسبب في جريح واحد واتلاف 22 محلا