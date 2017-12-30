النجاح المحقق في قضية القدس يعد منعطفا في الكفاح من أجل الحق والحرية

شيكاغو (الولايات المتحدة)- أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن النجاح الذي تم إحرازه بشأن قضية القدس الشريف على مستوى الأمم المتحدة، "يعد بمثابة منعطف في الكفاح من أجل الحق والحرية" داعيا الإدارة الأمريكية و دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى تجنب الإقدام على خطوات جديدة من شأنها تصعيد التوتر.

وقال أردوغان، في كلمته خلال أشغال المؤتمر السادس عشر للجمعية الإسلامية الأمريكية المنعقد بمدينة شيكاغو الأمريكية، أن "النجاح الذي تم إحرازه بشأن قضية القدس يعد بمثابة منعطف في الكفاح من أجل الحق والعدل والحرية ، و أظهر للعالم أجمع و جود قيم لا يمكن شرائها بالأموال"، داعيا الإدارتين الأمريكية و الإسرائيلية إلى تجنب الإقدام على الخطوات الجديدة التي من شأنها التصعيد الأكثر للتوتر.

وبعد أن ذكّر أردوغان بتصويت 14 من أعضاء مجلس الأمن الدولي و 128 من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قادته تركيا ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أكد إن "النصر الذي حققناه في قضية القدس أظهر ما يمكننا القيام به في حال تحركنا متضامنين مع بعضنا البعض".

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية مارست تهديدات قبل التصويت على القرار المتعلق بالقدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة لكنها باءت بالفشل، مؤكداً على أن 128 دولة تبنت في ذلك التصويت حماية الوضع التاريخي و قدسية مدينة القدس.

كما أبرز الرئيس التركي أن كفاح تركيا بصفتها رئيسة للدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي سيستمر بشأن القدس، معرباً عن تمنياته في "أن تتحول هذه المسألة إلى وسيلة للصحوة بالنسبة للمسلمين".