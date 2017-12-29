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ليبيريا : فوز لاعب كرة القدم السابق جورج ويا بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 كانون1/ديسمبر 2017 16:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات
ليبيريا : فوز لاعب كرة القدم السابق جورج ويا بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة

منروفيا - فاز نجم كرة القدم الليبيري السابق جورج ويا  بجولة في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة أمام منافسه جوزيف بواكاي نائب الرئيسة المنتهية عهدتها ايلين جونسون سيرليف, بحصوله على 5ر 61 بالمائة من أصوات الناخبين مقابل 5 ر 38 لبواكا، وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات  اليوم الخميس بعد فرز 98 بالمائة من الاصوات. 

و من المقرر ان يتولى جورج ويا منصب الرئيس يوم 22 يناير المقبل خلفا للرئيسة  سيرليف.  

وكان جورج ويا, الذي يمثل "الائتلاف من أجل التغيير الديمقراطي" قد فاز  بنسبة 38.8 بالمئة من الاصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في  العاشر من أكتوبر الماضيي بينما جاء بواكا, القيادي في "حزب الوحدة" الحاكم,  في المركز الثاني بحصوله على 28.8 بالمئة من الأصوات.

وتعهد جورج ويا, خلال الحملة الانتخابية بتنشيط الانتعاش الاقتصادي عبر محارية الفساد "على واسع النطاق".

وكانت الرئيسة المنتهية ولايتها ألين جونسون سيرليفي والتي تعد أول سيدة  تنتخب رئيسا لبلد إفريقيي قد قالت في حديثها أمام الجمعية العامة للأمم  المتحدة في سبتمبر الماضي إن "الانتخابات الرئاسية القادمة ستشير إلى مسار لا  رجعة فيه نحو الديمقراطية في ليبيريا".

 

وتولت السيدة ألين رئاسة ليبيريا في عام 2006، لتنهي حرب أهلية نشبت خلال فترة حكم سلفها تشارلز تايلور.

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ليبيريا : فوز لاعب كرة القدم السابق جورج ويا بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 كانون1/ديسمبر 2017 16:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

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