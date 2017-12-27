المملكة المتحدة : سنة تنتهي على انسحاب من الاتحاد الأوروبي مقسم للطبقة السياسية وحكومة ضعيفة

لندن - ينتهي عام 2017 بالمملكة المتحدة على وقع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي قسم الطبقة السياسية ورئيسة وزراء ضعيفة بسبب خسارة أغلبيتها البرلمانية بعد سنة تميزت كذلك بحدوث خمسة اعتداءات و وضعية امنية مقلقة .

و قد شكل الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي بدون ادنى شك الواقعة الابرز في الاحداث البريطانية السنوية حيث لم يمر يوما دون ان تتناوله الصحافة و الطبقة السياسية.

و تم الاشعار بالبريكست بشكل رسمي في 29 مارس أي بعد عشرة اشهر من نتيجة الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو 2016 الذي كانت نتيجته لصالح الطلاق البريطاني مع الكتلة الاوروبية التي قسمت البلاد.

و بدأت المفاوضات بين لندن و بروكسل بعد شهر من ذلك و اتضح انها جد معقدة و صعبة و تقدمت ببطء شديد مع تبادل الاتهامات و الانتقادات من كلا الجانبين.

الا ان لندن و بروكسل قد توصلا رغم ذلك ارضية تفاهم حول كيفيات انفصالهما حيث يدفع البريطانيون ما بين 39 و 40 مليار جنيها إسترلينيا فيما يحتفظ رعايا الاتحاد الاوروبي بالمملكة المتحدة بحقوقهم و تظل الحدود مفتوحة بين ايرلندا و ايرلندا الشمالية بعد البريكست.

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و قد تم التوقيع على الاتفاق الاول في 8 ديسمبر فاتحا الطريق امام المحادثات حول العلاقات التجارية المستقبلية الا ان البلاد باسرها و حتى المحافظين في السلطة منقسمين حول ماذا ستكون عليه هذه العلاقات و كذا الفترة الانتقالية التي تلي الخروج الرسمي.

في هذا الصدد يرغب جزء من الحكومة و البرلمان بقاء البلاد بشكل ما في السوق الاوروبية الموحدة اما الجزء الاخر فيريد الانسحاب التام من اجل الوفاء لخيار الشعب الذي صوت بنسبة 51.9 % من اجل الخروج من الاتحاد الاوروبي فيما تنادي بعض الاصوات في المعارضة الى قلب هذا الخيار.

=تشريعيات مسبقة: ماي تخسر الاغلبية البرلمانية=

و ما يجعل المهمة اصعب لرئيسة الوزراء تيريزا ماي هو الحدث الاخر الذي ميز سنة 2017 الا و هي الانتخابات التشريعية المسبقة التي جرت في 8 يونيو و التي ادت الى فقدان المحافظين للأغلبية البرلمانية.

و لاتخاذ أي قرار اصبحت حكومة تيريزا ماي مرتبطة بحزب صغير للمحافظين الراديكاليين لإيرلندا الشمالية و بالتالي تجد نفسها ضعيفة امام حزب العمال الذي يعود بقوة على الساحة السياسية مع زعيمه جيريمي كوربن الذي نجح في تعزيز عدد مقاعد حزبه في البرلمان.

و قد اظهرت عديد عمليات سبر الآراء ان رئيس حزب العمال سيكون رئيس الوزراء البريطاني المقبل في حالة تنظيم انتخابات عامة جديدة.

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=خمس اعتداءات ارهابية=

و علاوة على الانسحاب فقد كان عام 2017 صعبا للبريطانيين بعد وقوع خمسة اعتداءات ارهابية خلفت 36 قتيلا و جرح 200 اخرين كما تم افشال تسعة محاولات اعتداء ارهابي واحدة منها كانت تستهدف اغتيال تيريزا ماي.

و قد كثفت لندن من عمليات التوقيف و التحقيقات من اجل تعقب الارهابيين و اولئك الذين يدعمونهم و نشر مزيد من عناصر الشرطة من اجل ضمان امن البلاد.

كما قتل مزيد من الاشخاص في الحريق الذي نشب في 14 يونيو ببرج غرينفيل العمارة التي تضم سكنات اجتماعية من 24 طابقا الواقع في احدى الاحياء الراقية بلندن مما ادى الى مقتل 71 شخصا.

و اعتبرت الكارثة من بين الاكثر دموية التي عرفتها المملكة المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

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=الذكرى المائوية لوعد بلفور يفرض فلسطين بلندن=

في هذا الصدد شكل قرار حكومة تيريزا ماي بالإحياء الرسمي للذكرى المائوية لوعد بلفور الذي منح "موطنا" لليهود على حساب فلسطين فرصة لهذه الاخيرة لتحظى بالاهتمام في الحياة السياسية البريطانية خلال 2017.

كما قام المجتمع المدني على مدار السنة بالتظاهر بشتى الاشكال احتجاجا و غضبا داعيا الحكومة الى تقديم اعتذارات للشعب الفلسطيني و الاعتراف بدولة فلسطين.

كما عبر نواب وزعيم المعارضة في شتى المناسبات عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين مؤكدين ان الذكرى المائوية لوعد بلفور يجب ان تسجل الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية.