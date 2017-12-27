القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المملكة المتحدة : سنة تنتهي على انسحاب من الاتحاد الأوروبي مقسم للطبقة السياسية وحكومة ضعيفة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 13:28     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات
المملكة المتحدة : سنة تنتهي على انسحاب من الاتحاد الأوروبي مقسم للطبقة السياسية وحكومة ضعيفة

لندن - ينتهي عام 2017 بالمملكة المتحدة على وقع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي قسم الطبقة السياسية ورئيسة وزراء  ضعيفة بسبب خسارة أغلبيتها البرلمانية بعد سنة تميزت كذلك بحدوث خمسة اعتداءات  و وضعية امنية مقلقة.

و قد شكل الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي بدون ادنى شك الواقعة الابرز  في الاحداث البريطانية السنوية حيث لم يمر يوما دون ان تتناوله الصحافة و  الطبقة السياسية.

و تم الاشعار بالبريكست بشكل رسمي في 29 مارس أي بعد عشرة اشهر من نتيجة  الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو 2016 الذي كانت نتيجته لصالح الطلاق البريطاني  مع الكتلة الاوروبية التي قسمت البلاد.

و بدأت المفاوضات بين لندن و بروكسل بعد شهر من ذلك و اتضح انها جد معقدة و  صعبة و تقدمت ببطء شديد مع تبادل الاتهامات و الانتقادات من كلا الجانبين.

الا ان لندن و بروكسل قد توصلا رغم ذلك ارضية تفاهم حول كيفيات  انفصالهما حيث يدفع البريطانيون ما بين 39 و 40 مليار جنيها إسترلينيا فيما  يحتفظ رعايا الاتحاد الاوروبي بالمملكة المتحدة بحقوقهم و تظل الحدود مفتوحة  بين ايرلندا و ايرلندا الشمالية بعد البريكست.

 

اقرأ أيضا:      خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي يفتح فرصا اقتصادية جديدة للجزائر

و قد تم التوقيع على الاتفاق الاول في 8 ديسمبر فاتحا الطريق امام المحادثات  حول العلاقات التجارية المستقبلية الا ان البلاد باسرها و حتى المحافظين في  السلطة منقسمين حول ماذا ستكون عليه هذه العلاقات و كذا الفترة الانتقالية  التي تلي الخروج الرسمي.

في هذا الصدد يرغب جزء من الحكومة و البرلمان بقاء البلاد بشكل ما في السوق  الاوروبية الموحدة اما الجزء الاخر فيريد الانسحاب التام من اجل الوفاء لخيار  الشعب الذي صوت بنسبة 51.9 % من اجل الخروج من الاتحاد الاوروبي فيما تنادي  بعض الاصوات في المعارضة الى قلب هذا الخيار.

 

=تشريعيات  مسبقة: ماي تخسر الاغلبية البرلمانية=

 

و ما يجعل المهمة اصعب لرئيسة الوزراء تيريزا ماي هو الحدث الاخر الذي ميز  سنة 2017 الا و هي الانتخابات التشريعية المسبقة التي جرت في 8 يونيو و التي  ادت الى فقدان المحافظين للأغلبية البرلمانية.

و لاتخاذ أي قرار اصبحت حكومة تيريزا ماي مرتبطة بحزب صغير للمحافظين  الراديكاليين لإيرلندا الشمالية و بالتالي تجد نفسها ضعيفة امام حزب العمال  الذي يعود بقوة على الساحة السياسية مع زعيمه جيريمي كوربن الذي نجح في تعزيز  عدد مقاعد حزبه في البرلمان.

و قد اظهرت عديد عمليات سبر الآراء ان رئيس حزب العمال سيكون رئيس الوزراء  البريطاني المقبل في حالة تنظيم انتخابات عامة جديدة.

 

 اقرأ أيضا:      تيريزا ماي تؤكد أنها ستقوم بتشكيل حكومة جديدة

 

 

=خمس  اعتداءات ارهابية=

 

و علاوة على الانسحاب فقد كان عام 2017 صعبا للبريطانيين بعد وقوع خمسة  اعتداءات ارهابية خلفت 36 قتيلا و جرح 200 اخرين كما تم افشال تسعة محاولات  اعتداء ارهابي واحدة منها كانت تستهدف اغتيال تيريزا ماي.

و قد كثفت لندن من عمليات التوقيف و التحقيقات من اجل تعقب  الارهابيين و اولئك الذين يدعمونهم و نشر مزيد من عناصر الشرطة من اجل ضمان  امن البلاد.

كما قتل مزيد من الاشخاص في الحريق الذي نشب في 14 يونيو ببرج غرينفيل العمارة  التي تضم سكنات اجتماعية من 24 طابقا الواقع في احدى الاحياء الراقية بلندن  مما ادى الى مقتل 71 شخصا.

و اعتبرت الكارثة من بين الاكثر دموية التي عرفتها المملكة المتحدة منذ نهاية  الحرب العالمية الثانية.

 

  اقرأ أيضا:      الذكرى المئوية لوعد بلفور : دعوة لبريطانيا من أجل تصحيح "الخطيئة التاريخية  و القانونية" عبر الاعتراف بدولة فلسطين

=الذكرى  المائوية لوعد بلفور يفرض فلسطين بلندن=

 

في هذا الصدد شكل قرار حكومة تيريزا ماي بالإحياء الرسمي للذكرى المائوية  لوعد بلفور الذي منح "موطنا" لليهود على حساب فلسطين فرصة لهذه الاخيرة لتحظى  بالاهتمام في الحياة السياسية البريطانية خلال 2017.

كما قام المجتمع المدني على مدار السنة بالتظاهر بشتى الاشكال احتجاجا و غضبا  داعيا الحكومة الى تقديم اعتذارات للشعب الفلسطيني و الاعتراف بدولة فلسطين.

 

كما عبر نواب وزعيم المعارضة في شتى المناسبات عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين  مؤكدين ان الذكرى المائوية لوعد بلفور يجب ان تسجل الاعتراف البريطاني بالدولة  الفلسطينية.

كلـمات مفتـاحيــة :
المملكة المتحدة : سنة تنتهي على انسحاب من الاتحاد الأوروبي مقسم للطبقة السياسية وحكومة ضعيفة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 13:28     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

17.12.27

اجتماع مجلس الوزراء : عدة نقاط في جدول الأعمال

17.12.27

مسلسل الإحتجاجات الشعبية متواصل في المغرب جراء تردي الاوضاع المعيشية في البلاد 

17.12.27

المملكة المتحدة : سنة تنتهي على انسحاب من الاتحاد الأوروبي مقسم للطبقة السياسية وحكومة…

17.12.27

السنة الميلادية الجديدة: يوم الاثنين 1 يناير عطلة مدفوعة الأجر

17.12.27

فنون قتالية / كامبو:  وزارة الشباب والرياضة توافق على تأسيس اتحادية وطنية للكامبو

17.12.27

كرة القدم / كأس الجزائر : شباب قسنطينة - نصر حسين داي قمة الدور ال32 و حامل الكأس في مهمة…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

17.12.25

ملف الصحراء الغربية يحظى بمزيد من الاهتمام في فرنسا رغم التعتيم الاعلامي

17.12.25

أدرار : ولد علي يعطي إشارة انطلاق تظاهرة "الجزائر في أحضان صحرائها" في طبعتها الرابعة

17.12.25

ورقلة : غلام الله يبرز دور المتصوف "الحقيقي" في المجتمع

17.12.25

فرحات عباس "رجل استثنائي كان لديه شجاعة و أفكار"

17.12.25

حريق بالسوق الشعبي لعين النعجة يتسبب في جريح واحد واتلاف 22 محلا

17.12.25

لقاء تلمسان يعتبر منعطفا كبيرا لاستغلال موارد الغابات